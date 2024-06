Grand chantier pour les familles - 1 000 nouvelles places à 9,10 $ à venir

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce aujourd'hui un appel de projets dans le but d'offrir un plus grand nombre de places subventionnées dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Plus précisément, l'appel de projets vise la conversion de 1 000 places supplémentaires non subventionnées en places à contribution réduite au courant de la prochaine année. Le Grand chantier pour les familles, mis en œuvre en octobre 2021, visait entre autres une plus grande équité financière entre les familles. La conversion permet ainsi à des milliers de parents d'avoir accès à une place à 9,10 $ par jour.

Des milliers de places converties

Depuis 2020, le gouvernement a mené à terme un projet pilote et un appel de projets qui ont permis de convertir, à ce jour, 8 618 places non subventionnées en places à contribution réduite dans le réseau de la petite enfance.

L'appel de projets annoncé aujourd'hui s'adresse aux garderies non subventionnées de 10 régions du Québec. D'ici le 31 mars 2025, il permettra la conversion de 1 000 places additionnelles. Il s'agit d'un autre pas dans la bonne direction pour la conversion de places non subventionnées en places à 9,10 $ dans le réseau de la petite enfance.

Citation :

« La conversion de places fait partie de mes priorités puisque cela permet à des milliers de familles d'avoir accès à une place à contribution réduite. Dans le contexte économique actuel, ces conversions sont précieuses pour nos familles de partout au Québec. Il nous faut assurer une meilleure équité, et il est important de le faire en collaboration avec notre réseau. Nous pouvons être fiers d'avoir des services de garde éducatifs à l'enfance aussi diversifiés, qui offrent ce qu'il y a de mieux pour nos tout-petits. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

L'appel de projets annoncé aujourd'hui sera ouvert du 10 juin au 28 août 2024 inclusivement.

Entre le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021 et le 31 mars 2024, ce sont plus de 17 000 places en installation et 6 677 places supplémentaires en milieu familial qui ont été créées, tandis que plus de 20 000 places sont toujours en cours de réalisation

le 31 mars 2024, ce sont plus de 17 000 places en installation et 6 677 places supplémentaires en milieu familial qui ont été créées, tandis que plus de 20 000 places sont toujours en cours de réalisation Le projet pilote réalisé entre 2020 et 2022 a permis de convertir 3 549 places non subventionnées en places à 9,10 $.

2022 a permis de convertir 3 549 places non subventionnées en places à 9,10 $. L'appel de projets pour la conversion de 5 000 places non subventionnées en places à 9,10 $ lancé en 2023 a permis de convertir 5 069 places.

Le projet pilote lancé en 2023 va permettre la conversion de plus de 200 places non subventionnées en places à 9,10 $ dans les CPE.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de gestes concrets posés par le gouvernement afin de : rendre le réseau plus accessible et équitable pour toutes les familles du Québec; permettre aux Québécois d'apprécier l'état d'avancement du Grand chantier. À ce titre, mentionnons par exemple la mise sur pied du Bureau d'accélération de projets, de la voie rapide, du projet-pilote en communauté et en entreprise et la mise en ligne d'un tableau de bord qui permet de suivre mensuellement l'évolution du développement du réseau.



Liens connexes :

Les documents pour l'appel de projets concernant la conversion de places non subventionnées en places subventionnées ainsi que la liste des territoires visés seront disponibles sur cette page dès le 10 juin 2024 : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/garderies-et-services-de-garde/reseau/developpement-reseau/appels-projets.

Les données les plus récentes sur le portrait du réseau des services de garde peuvent être consultées sur cette page : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-action-reseau-services-garde/statistiques.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Wendy Whittom, Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]