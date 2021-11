Grand Cercle économique des Peuples autochtones et du Québec - Un événement qui permettra de poursuivre les discussions de nation à nation

MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, réunissant les acteurs de la société civile, les élus des communautés autochtones, du gouvernement du Québec et du monde des affaires s'est tenu durant les deux derniers jours. Cet événement s'est conclu sur une déclaration d'engagements commune.

Ces deux jours d'échanges ont représenté une occasion unique pour toutes les parties prenantes de partager leur vision d'avenir et leur expertise. Ils ont démontré ensemble des possibilités de développement en matière d'entrepreneuriat, d'emploi et d'innovation, entre autres. L'annonce d'un appui jusqu'à 10 millions de dollars du gouvernement du Québec à l'École des dirigeants des Premières Nations en est un exemple concret.

Des engagements profitables pour tous

Dans la foulée d'une pandémie qui a bouleversé l'économie mondiale, le gouvernement du Québec cherche à mettre en place des mesures innovantes et inclusives afin de favoriser une relance économique forte. Dans cet esprit, l'inclusion des peuples autochtones à cette relance permettra de favoriser leur essor, tout en consolidant des gains d'importance pour l'économie du Québec.

Le Grand Cercle économique des Peuples autochtones et du Québec a constitué un point de départ essentiel pour l'atteinte de ces objectifs. Il a permis la création d'une nouvelle forme de collaboration entre trois piliers fondamentaux de la relance économique, c'est-à-dire le gouvernement, les Premières Nations et les communautés d'affaires du Québec.

Des solutions concrètes, des retombées durables

Citations :

« Je souhaite tout d'abord vous remercier pour cet événement qui démontre que nous pouvons travailler en partenariat. Grâce à ces deux journées fructueuses, les leaders des différentes sphères de la société ont pu partager et établir de nouvelles pistes de collaboration. Des échanges francs et constructifs ont eu lieu. J'ai la certitude qu'en travaillant dans le respect nous parviendrons à avancer et obtiendrons des résultats concrets pour l'économie de nos nations. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

