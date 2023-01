Grâce à son travail de prévention, Ricova a réduit de moitié le nombre d'incendies dans ses centres de tri en 2022

BROSSARD, QC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À la suite de la publication du rapport « Les piles au lithium dans un bac bleu, un mélange incendiaire », en juillet 2021, et la mise en œuvre des recommandations, Ricova a enregistré pour l'année 2022 une réduction de la moitié des incendies dans ses centres de tri. C'est l'action concertée de tous les acteurs impliqués dans la chaîne de tri qui est à l'origine de cette réussite.

Ricova a mandaté en 2021 le formateur agréé, lieutenant et enquêteur en recherche de cause et circonstances en incendie professionnel ayant plus de 30 années d'expérience, Robin Dignard, pour améliorer son bilan. Ce dernier a répertorié cette année-là 17 incendies dans l'ensemble des centres de tri de Ricova, incluant le centre de tri de Lachine alors opéré par l'entreprise. Un an plus tard, ce sont 9 incendies qui ont été comptabilisés dans les trois sites.

« Le travail de prévention et de sensibilisation, jumelé à une formation soutenue des employés des centres de tri, a été la clé du succès de Ricova. Les trieurs ont démontré un réel engagement à réduire les risques d'incendie qui mettent en danger leur santé et leur sécurité. L'une des plus grosses avancées a été l'instauration de poubelles réservées aux batteries, les poubelles anti-feu, qui préviennent les débuts d'incendie », a mentionné Robin Dignard, qui déplore cependant que près de 60 % des incendies ont encore une pile au lithium pour foyer d'éclosion.

Les piles au lithium endommagée durant les opérations causent 90 % des incendies dans les centres de tri. Lorsqu'elles sont endommagées durant les opérations, écrasées ou exposées à l'eau, elles explosent comme un feu d'artifice et peuvent facilement enflammer le papier, le carton ou autre matière qui se trouve près d'elles.

« Nous ne pourrons jamais éliminer complètement les risques d'incendie dans les centres de tri, mais nous pouvons toutefois améliorer nos procédés et nos techniques par la formation et la prévention pour les minimiser le plus possible », a tenu à préciser Dominic Colubriale, président-directeur général de Ricova. « Les employés ont pris très au sérieux ces formations et je tiens à saluer leur effort. Nous poursuivrons notre travail pour que notre bilan s'améliore d'année en année. »

Il faut également continuer de sensibiliser la population à ne pas mettre dans le bac bleu des piles quelles qu'elles soient, mais les déposer plutôt dans des points de dépôt dédiés ou à l'écocentre.

À propos de Ricova

Ricova œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Ricova procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

SOURCE Ricova

Renseignements: Source : Laurence Tôth, Directrice des communications, affaires publiques et gouvernementales, Courriel : [email protected], Cell. : 581 305-4501