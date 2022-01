Grâce à ses fonds sélects, fdp se démarque une fois de plus avec deux nouvelles distinctions Fundgrade A+

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Encore cette année, fdp (Financière des professionnels) s'est démarquée en obtenant des trophées FundGrade A+® 2021 par Fundata Canada inc. Cette année, ce sont deux de ses portefeuilles qui se sont vu décerner ces distinctions, lesquelles récompensent le rendement supérieur ajusté au risque tout au long de l'année :

Le Portefeuille FDP Équilibré revenu, série A - Classé FundGrade A+ ® pour une cinquième fois depuis les 8 dernières années dans la catégorie Fonds équilibrés canadiens à revenu fixe qui compte 289 fonds dans sa catégorie;

Le Portefeuille FDP Équilibré, série A - Classé FundGrade A+® pour une troisième année consécutive, dans la catégorie Fonds équilibrés canadiens neutres qui compte 290 fonds dans sa catégorie;

Cette reconnaissance d'industrie est des plus importantes puisqu'elle porte au nombre de 7 le nombre d'années où fdp s'est classée au prestigieux palmarès de Fundata sur les 8 dernières années.

Fonds sélects, gestionnaires exceptionnels.

Le succès de fdp en matière de rendements de ses fonds n'est pas le fruit du hasard. En effet, il témoigne de l'expertise accrue de ses gestionnaires qui ont permis à ses fonds de produire des rendements stables, et voir même excellents, dans un contexte ponctué de variations de marché.

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu ces reconnaissances d'industrie, surtout lorsque l'on considère ce contexte des mouvements des marchés générés par les dernières vagues de la pandémie. Cela dit, grâce à l'expertise de nos gestionnaires, nous avons su maintenir le cap et assurer une gestion efficace du risque », explique M. François Landry, vice-président et chef des placements de fdp.

Reconnus dans l'industrie, ces trophées FundGrade A+® sont remis aux fonds d'investissement canadiens qui sont non seulement les plus performants, mais qui ont surtout su obtenir systématiquement des résultats ajustés au risque remarquable tout au long de l'année civile précédente. Seulement 6 % de tous les fonds sur le marché au Canada réussissent à se classer dans cette catégorie d'élite.

Pour en savoir plus à propos de la note FundGrade A+MD de Fundata, cliquez ici.

À propos de Fundata Canada inc.

Fundata fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable de la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de fdp (Financière des professionnels)

Au service des professionnels depuis plus de 40 ans, fdp (Financière des professionnels) se démarque par une approche en gestion de patrimoine basée sur une profonde connaissance de la réalité de nos clients. Cette intelligence financière s'exprime dans l'accompagnement hyper-personnalisé dont ils bénéficient. Agilité, performance et innovation sont au cœur de notre expertise.

fdp compte parmi ses actionnaires les plus grandes professions libérales du Québec : la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, la Corporation de service de la Chambre des notaires, l'Association des architectes en pratique privée du Québec et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

