Dévastée par les récentes pluies torrentielles, la province du Jiangxi a ordonné pendant une semaine, au début de juillet, l'accentuation de l'intervention d'urgence, la faisant passer du niveau IV au niveau I, c'est-à-dire le plus élevé. Pendant cette période, de nombreuses infrastructures de transport et de communication ont été presque détruites.

Lorsque Hengtong a reçu la demande urgente d'assistance le 13 juillet, la société a entrepris une course contre la montre pour achever la production et la livraison des fournitures dans le plus court délai qui soit, lesquelles devraient aider à rétablir le système de communication de la région dévastée par les inondations.

Hengtong soutient les travaux de réparation post-inondations de plusieurs façons.

Ayant enregistré des averses jamais vues depuis des décennies, les pluies saisonnières de cette année, que l'on appelle également « pluies des prunes », posent un danger grave d'inondation pour le bassin du fleuve Yangzi. La ville de Nanjing, qui est la capitale de la province du Jiangsu, a vu le niveau d'eau du fleuve Yangzi tellement augmenté depuis le 18 juillet qu'il a battu le record historique datant de 1954.

Il suffit de regarder du côté du lac Taihu, le troisième lac d'eau douce le plus grand de la Chine, et aussi le foyer de Hengtong. Étant un important réservoir pour le fleuve Yangzi, l'eau a surpassé le niveau jugé sécuritaire pour atteindre dès le 17 juillet le quatrième plus élevé de l'histoire. Le service des ressources en eau de la province du Jiangsu a donc émis une alerte rouge d'inondations (le degré le plus élevé) pour le lac.

Fondée sur les berges de Taihu, la société Hengtong donne à son tour au « lac nourricier » en procurant un système intelligent de détection hydrique qui surveille l'état de santé du plan d'eau.

À titre de projet pilote pour la protection de l'environnement, ce système contribue à la prévention des inondations locales et aux travaux de contrôle grâce à un réseau de 9 stations de surveillance utilisant l'analyse de mégadonnées portant sur la qualité, le niveau, la vitesse et le débit de l'eau, notamment.

L'ensemble des statistiques étant consultables depuis un appareil mobile, ce système fournit des outils pratiques pour maîtriser le déluge d'une manière à la fois scientifique et ciblée. Les mesures locales pour contrer les inondations ont d'ailleurs été levées.

Que sont les « pluies des prunes »

Les « pluies des prunes », ou encore les « pluies des prunes jaunes », désignent la saison annuelle des pluies dans l'est et le sud de la Chine. Survenant principalement dans le bassin du fleuve Yangzi et en périphérie de celui-ci, elles touchent aussi la province de Taiwan, au sud, et le Japon, au nord, où on les appelle Bai-u. Lorsqu'elles atteignent leur apogée au-dessus du fleuve Yangzi de juin à juillet, les prunes sont alors jaunes et sont arrivées à maturité, apportant d'agréables senteurs à la saison. Après les pluies des prunes vient la canicule estivale.

