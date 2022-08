PICTOU, NS, le 2 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires, l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, Jim Ryan, maire de la Ville de Pictou, et Robert Parker, préfet de la Municipalité du comté de Pictou, ont annoncé 9 millions de dollars de financement pour le développement du carrefour culturel du comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

Le ministre Fraser en a fait l'annonce au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

« Le Centre deCoste est un élément incontournable du secteur riverain de Pictou depuis plus de 35 ans. L'investissement que nous faisons aujourd'hui permettra d'établir un centre culturel élargi, doté d'un centre des arts de la scène et d'une toute nouvelle bibliothèque publique, qui fera de notre communauté un endroit plus vivant et dynamique où il fera bon vivre pour une génération. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui, chez nous, ont contribué à la réalisation de ce projet, » a déclaré l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre.

Le gouvernement du Canada investit 6 millions de dollars dans ce projet. La contribution de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 millions de dollars. La Ville de Pictou et la Municipalité du comté de Pictou, ainsi que la communauté, apportent une contribution de plus de 1 million de dollars.

« Le nouveau centre culturel transformera le centre-ville de Pictou et la communauté environnante. Le Centre deCoste et la Bibliothèque de Pictou sont tous deux des espaces communautaires inestimables qui offrent des services importants aux résidents et aux visiteurs. Et ces deux lieux sont prêts à se développer. Ils sont prêts à attirer les résidents et les visiteurs pour leur faire vivre des expériences sociales et culturelles de grande qualité », a déclaré l'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

« Cette année est celle du 40e anniversaire du centre deCoste. L'amélioration de l'installation permettra encore plus de succès à l'avenir. Pictou disposera de l'une des installations culturelles les plus novatrices de la Nouvelle-Écosse. Nous réunissons deux champions de l'inclusion, de l'engagement et de la programmation communautaires. Avant même le début des travaux d'amélioration du bâtiment, nous avons trouvé de nombreuses nouvelles façons de nous associer à la bibliothèque et la communauté en voit les avantages. Ensemble, nous serons une force de changement positif. En s'unissant, on va toujours plus loin que séparément », a déclaré Troy Greencorn, directeur général du deCoste Centre for Arts and Creativity.

« Les bibliothèques publiques sont bien plus aujourd'hui que des endroits de lecture et d'apprentissage; ce sont également des espaces sociaux actifs offrant des salles de réunion, des centres technologiques et des aires de rassemblement à l'extérieur. Ce financement permet de transformer une vision communautaire en réalité », a déclaré Dan Currie, président de la bibliothèque régionale de Pictou-Antigonish.

« Cette installation améliorée et modernisée pour les arts et la créativité montre comment les organisations peuvent travailler ensemble à un objectif commun qui entraîne des avantages dont tous nos citoyens profiteront maintenant et à l'avenir. Merci à tous les ordres de gouvernement d'avoir soutenu ce projet et d'avoir fait du rêve une réalité ", a déclaré Jim Ryan, maire de la Ville de Pictou et coprésident du comité de travail du projet.

« Cette installation combinée bénéficiera grandement à nos nombreuses communautés rurales. Nous savons que notre comté est un endroit formidable pour vivre et élever une famille, mais ce genre de projet le rend encore plus attrayant. C'est un investissement très utile de la part des trois ordres de gouvernement », a déclaré Robert Parker, préfet de la Municipalité du comté de Pictou et coprésident du comité de travail relatif au projet.

Le financement appuiera des installations améliorées qui serviront la communauté de Pictou et ses visiteurs pour de nombreuses années. L'immeuble du Centre deCoste sera agrandi à 23 000 pieds carrés pour devenir un carrefour culturel abritant une nouvelle bibliothèque publique moderne, un théâtre complètement rénové, des installations destinées aux expositions d'œuvres d'art et des espaces de rassemblement pour d'autres groupes culturels et communautaires. Le nouveau carrefour culturel aura aussi des caractéristiques d'accessibilité qui le rendront plus inclusif. Les améliorations de l'immeuble comprendront le remplacement complet des systèmes électrique, de plomberie et de CVC qui sont désuets, afin de rendre le centre carboneutre.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit un total de 6 millions de dollars dans le projet.

investit un total de 6 millions de dollars dans le projet. Infrastructure Canada fournit 4 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

fournit 4 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

L'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) alloue 2 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTIC).

atlantique (APECA) alloue 2 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTIC). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public pour les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public pour les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont destinés à des projets desservant des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur la page Bâtiments communautaires verts et inclusifs du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles.

du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles. Le Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon est un fonds de 150 millions de dollars administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada pour aider les collectivités à s'éloigner du charbon en investissant dans l'infrastructure.

pour aider les collectivités à s'éloigner du charbon en investissant dans l'infrastructure. Au Canada atlantique, l'APECA verse 55 millions de dollars dans le cadre de l'ICTIC.

atlantique, l'APECA verse 55 millions de dollars dans le cadre de l'ICTIC. L'ICTIC a été lancée le 20 août 2020 et doit prendre fin le 31 mars 2025.

doit prendre fin le 31 mars 2025. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

