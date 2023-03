Résoudre les défis nationaux de transformation numérique

GATINEAU, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Portage CyberTech, un fournisseur nord-américain de solutions numériques de confiance, est heureuse d'annoncer le lancement de sa plateforme de services en ligne, une solution qui change la donne pour les gouvernements et organisations cherchant à moderniser leurs services publics.

En offrant une plateforme unifiée centrée sur l'utilisateur, la plateforme de services en ligne de Portage CyberTech aide à restaurer la confiance envers les services gouvernementaux et à simplifier la vie des citoyens et citoyennes. En portant une attention particulière à la protection de la vie privée, un individu peut accéder à tous les services publics via une seule plateforme et en utilisant une seule session de connexion. Par exemple, en accédant à la plateforme à partir d'un site web gouvernemental, un individu peut se connecter et renouveler son permis de conduire, consulter ses dossiers de santé et payer ses impôts à un seul endroit.

« La plateforme de services en ligne a été conçue pour aider les gouvernements à réduire leur dette technologique », a déclaré Don Cuthbertson, PDG de Portage CyberTech. « Maintenant, chaque pallier de gouvernement ou agence peut fournir facilement des services numériques, en s'appuyant sur l'expertise de Portage pour les aider à chaque étape de leur transformation. C'est une avancée significative dans la migration numérique des services publics. »

Après des déploiements réussis auprès de gouvernements provinciaux et territoriaux, la plateforme est désormais disponible pour toutes organisations souhaitant offrir des services en ligne de manière sécuritaire et unifiée aux citoyens et clients. De plus, la plateforme est conçue pour être évolutive, hautement efficace et s'intégrer facilement aux systèmes gouvernementaux existants et aux applications tierces.

L'impératif d'innover

Le lancement de la plateforme de services en ligne de Portage CyberTech arrive à un moment crucial, alors que les gouvernements du monde entier sont confrontés à une pression croissante pour transformer numériquement leurs services publics et leurs processus administratifs. Les multiples portails numériques développés en silos pèsent sur le public, les obligeant à gérer plusieurs identifiants de connexion sur des systèmes éparpillés, ce qui augmente le risque et la surface d'attaque pour les fraudeurs. Avec les normes et les attentes fixées par le secteur privé, les citoyens exigent une expérience utilisateur similaire et sans faille en matière d'accès aux services numériques sécurisés.

La solution Portage CyberTech est la réponse dont les gouvernements ont besoin pour résoudre ce défi de taille. Elle a été conçue pour protéger la vie privée des utilisateurs tout en permettant l'accès aux services publics. Elle se connecte aux systèmes et bases de données gouvernementaux existants, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de remplacer l'infrastructure et les systèmes en place pour offrir des services en ligne. Elle permet plutôt d'éviter toute perturbation. Avec la capacité d'être hébergée à la fois sur dans l'infonuagique ou sur des serveurs internes, la plateforme évolue selon les besoins et paramètres budgétaires de chaque organisation. De plus, plusieurs entités peuvent partager l'accès à la même plateforme, comme des gouvernements régionaux ou des organisations parapubliques.

« Comme les composantes de la plateforme s'adaptent à toute situation, on est en mesure d'assurer une transition numérique en douceur tout en respectant les exigences de confidentialité », a déclaré Bruce Lévis, chef de la stratégie chez Portage CyberTech. « Les gouvernements peuvent inviter plusieurs agences à intégrer progressivement leur plateforme afin de simplifier la vie de la population et des organisations qui ont besoin d'un accès rapide aux services. »

Gestion d'accès à confidentialité protégée

L'une des principales fonctionnalités de la plateforme de services en ligne est sa solution de gestion d'accès à confidentialité protégée (PPAM). Une fois connecté à la plateforme, un individu consent à l'utilisation de ses informations pour s'authentifier auprès de services gouvernementaux spécifiques. Son consentement peut être révoqué à tout moment et ses informations ne sont pas communiquées en dehors du service demandé. Les informations exigées pour l'authentification varient en fonction du niveau de confidentialité de la requête. Par exemple, l'accès à un dossier de taxes municipales ne nécessiterait qu'un numéro de rôle d'évaluation foncière et un code postal, mais l'accès aux dossiers de santé nécessiterait plusieurs informations pour vérifier l'identité (ex : numéro d'identification personnel, authentification à deux facteurs, numéro d'assurance maladie).

Le PPAM sert de pont entre les sources d'identification (permis de conduire, numéro de compte, etc.) et la plateforme de service. Les informations personnelles d'un individu ne sont accessibles que par celui-ci et elles ne sont pas partagées avec les employés gouvernementaux ou d'autres organisations participantes à la plateforme. Cette approche assure que la vie privée des utilisateurs est protégée tout en leur permettant d'accéder aux services dont ils ont besoin.

Que des gouvernements comme celui du Québec soutiennent des projets novateurs comme la nôtre via des programmes comme Prompt (PICQ) est un excellent exemple d'une administration qui encourage l'innovation sur son territoire. En résumé, avec la plateforme de services en ligne Portage CyberTech, les gouvernements et organisations ont une opportunité incroyable d'offrir à des millions d'utilisateurs une expérience en ligne fluide et sécuritaire.

À propos de Portage CyberTech

Chez Portage CyberTech, nous sommes engagés à connecter les personnes et les organisations grâce à des solutions technologiques fiables. Notre portefeuille adapté donne, aux gouvernements et industries réglementées, l'occasion d'accélérer sécuritairement leur transformation numérique et les aide à mieux servir leurs clients et citoyens. Des milliers d'organisations et agences gouvernementales en Amérique du Nord utilisent et font confiance à nos solutions qui desservent des millions de personnes. Notre effort collaboratif contribue à la création d'un Réseau de confiance numérique ; une communauté technologique avec une mission commune d'accélération responsable et de protection du public.

