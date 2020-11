Gouvernement du Québec : Un plan audacieux en électrification des transports

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que Mobilité Électrique Canada accueille le nouveau plan pour une économie verte 2030 dévoilé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. En effet, plusieurs des éléments de ce plan liés à l'électrification des transports font en sorte que le Québec sera le plus audacieux dans ce secteur au Canada et un des plus audacieux en Amérique, près de celui de la Californie.

Avec des objectifs et mesures en électrification des transports tels que :

1 500 000 Véhicules Zéro Émission sur les routes du Québec d'ici 2030

Une Loi Zéro Émission interdisant la vente de véhicules légers à essence d'ici 2035

40% de taxis électriques d'ici 2030

55% d'autobus urbain et de 65% d'autobus scolaires électriques d'ici 2030

100 % des automobiles, des fourgonnettes, des minifourgonnettes et des véhicules utilitaires sport (VUS) utilisés par les ministères, certains organismes gouvernementaux, le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur et 25% des camionnettes seront des véhicules zéro émission d'ici 2030

Le soutien à la filière industrielle des batteries de véhicules électriques

L'installation de 2500 BRCC et 4500 bornes standards par Hydro-Québec d'ici 2030

Le Québec se démarquera comme étant un terreau fertile pour les investissements en électrification des transports et du coup la création d'emplois d'avenir et de qualité dans ce secteur stratégique.

« Considérant que les émissions de GES du secteur des transports représentaient plus de 43% des GES totaux du Québec en 2017, que les émissions de GES du transport routier ont augmenté de 49,6% entre 1990 et 2017 et que près du 2/3 (63,8%) des émissions du transport routier provient des voitures et des camions légers, le gouvernement du Québec se devait d'agir. Il l'a fait. Ces mesures, combinées à d'autres mesures elles aussi nécessaires telles que des investissements en transport collectif, feront du Québec un leader nord-américain en électrification des transports. Mobilité Électrique Canada et ses membres seront là pour appuyer le gouvernement dans cette transition économique et écologique ».

