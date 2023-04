L'organisme appelle à une prise de conscience collective!

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - À sa deuxième année d'existence, GoRecycle encourage les citoyens à adopter l'un des plus grands gestes pour lutter contre les changements climatiques : recycler adéquatement et de façon responsable ses appareils réfrigérants et de climatisation en se tournant vers les solutions proposées par GoRecycle.

Un éveil social nécessaire partout au Québec!

À go, on recycle comme il faut ! (Groupe CNW/GoRecycle)

Au fil des années, nos actions ont évolué et de nombreux gestes anodins du quotidien, tels que l'utilisation de sacs jetables ou de pailles en plastique, sont revus et corrigés, voire complètement éliminés de nos habitudes, en raison de leurs graves conséquences environnementales.

Cette année, GoRecycle souhaite faire prendre conscience aux Québécois que l'action d'abandonner son réfrigérateur en bord de rue devrait maintenant faire partie des gestes impensables qui appartiennent à une autre époque.

C'est en effet l'une des pratiques les plus néfastes pour l'environnement puisque lorsque disposé ainsi, l'appareil sera recyclé sans traitement adéquat, générant en moyenne 1 tonne de GES dans l'atmosphère. Il est donc essentiel de sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques.

« Lorsqu'on confie un appareil réfrigérant à GoRecycle, tout est en place pour un recyclage infini de ses matières. Nous sommes en mesure de valoriser plus de 95% de celles-ci! Ce cycle est brisé lorsqu'un appareil est abandonné en bord de rue, recyclé hors du circuit GoRecycle. Porter le bon geste permet la réduction des déchets en réutilisant des matières existantes plutôt que d'en produire de nouvelles. » ajoute Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle.

Le mouvement GoRecycle prend de l'ampleur

Depuis sa création il y a deux ans, l'organisme GoRecycle connaît un succès indéniable à travers le Québec. Le programme a permis de recycler plus de 200 000 appareils et d'éviter le rejet de plus de 220 000 tonnes de GES, soit l'équivalent d'un airbus A380 à pleine capacité faisant 79 fois le tour de la terre.

Ces chiffres prouvent que la sensibilisation et l'adoption de bonnes pratiques ont un impact bien réel sur la crise climatique. Ces résultats sont possibles grâce à une collaboration étroite entre les citoyens, les détaillants, les manufacturiers et les municipalités, qui ont compris l'importance de poser des gestes responsables pour préserver l'environnement.

Qu'en est-il des appareils abandonnés à l'extérieur du programme GoRecycle?

Bien que le programme GoRecycle soit la seule solution légale et responsable, certains citoyens continuent de les abandonner en bord de rue. Ces appareils sont donc, la plupart du temps, traités par des recycleurs de métaux non autorisés qui n'ont pas la technologie pour récupérer les gaz et autres matières dommageables.

« Annuellement, environ 300 000 appareils sont recyclés sans traitement adéquat au Québec, ce qui équivaut en émission à 100 000 automobiles de plus sur les routes. On doit renverser cette pratique et sensibiliser les citoyens aux conséquences de ce geste et aux solutions disponibles. » ajoute Jules Foisy Lapointe.

Des solutions qui ont un impact majeur sur l'environnement

En collaboration avec plus de 90 bannières, GoRecycle offre un service de collecte et de recyclage à l'achat de réfrigérateur ou d'un congélateur neuf. Ce service gratuit permet de se défaire des appareils encombrants sans effort et avec la garantie qu'ils seront recyclés adéquatement. L'organisme propose également aux citoyens plus de 260 points de dépôts officiels à travers le Québec pour le recyclage gratuit de leurs appareils réfrigérants. GoRecycle prône également le réemploi, la réparation d'appareils, la vente et l'achat d'appareils usagés ainsi que les dons puisque ce sont toutes des alternatives qui permettent d'éviter l'augmentation des déchets; des solutions qui correspondent à la mission de l'organisme.

GoRecycle encourage la participation de tous les citoyens et invite chaque Québécois à prendre part à cet éveil social, qui aura un réel impact sur la planète. À Go, on recycle comme il faut!

À propos de GoRecycle

GoRecycle est le seul organisme légal reconnu par RECYC-QUÉBEC assurant le recyclage des appareils réfrigérants et de climatisation domestiques. Il représente les détaillants, distributeurs et manufacturiers qui se sont unis pour améliorer le recyclage d'appareils ménagers domestiques au Québec. GoRecycle finance et gère les activités de recyclage de ces appareils. Il a pour mission d'encadrer les pratiques liées à la gestion du recyclage des appareils réfrigérants et de climatisation en mettant en place des programmes qui sont à la fois efficaces, bons pour l'environnement, et qui proposent des solutions de conformité à l'industrie.

