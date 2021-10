Un nouveau programme recherche les entreprises les plus novatrices et déterminées dans le domaine des services alimentaires et les met à l'honneur

GRAND RAPIDS, Michigan, 7 octobre 2021 /CNW/ - S'inspirant de la croyance selon laquelle les aliments devraient non seulement avoir un bon goût, mais aussi contribuer au bien-être, Gordon Food Service® a dévoilé un nouveau programme pour ses clients intitulé Bonnes trouvailles par Gordon.

Le programme a pour mission d'établir des partenariats avec des entreprises à la fine pointe de l'innovation en matière de services alimentaires pour offrir aux clients des solutions alimentaires significatives qui favorisent leur santé, ainsi que celle des collectivités et de la planète en générale.

Les fournisseurs qui participent au programme Bonnes trouvailles par Gordon sont approuvés par une équipe d'experts de l'industrie, de chefs cuisiniers, de consultants en matière de marque et plus encore. Les partenaires sélectionnés doivent exceller dans au moins l'un des trois piliers du programme : la raison d'être, l'orientation client et l'avenir de la planète.

Le premier pilier, la raison d'être, fait de la mission du programme, qui consiste à trouver des solutions alimentaires significatives et réfléchies, une priorité. Ces entreprises réinventent les processus et les systèmes alimentaires; elles créent des alternatives végétales innovantes plus durables; elles repensent les approches de l'agriculture en faisant pousser des cultures à l'intérieur, économisant ainsi la terre et l'eau; et elles veillent à ce que les agriculteurs du monde entier agissent comme intervenants dans tout le processus de production.

Le pilier axé sur les gens fait en sorte que nos experts cherchent à appuyer les entreprises qui partagent des valeurs communautaires fondamentales, y compris les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, et les fermes familiales qui prospèrent grâce au commerce équitable, à des salaires équitables, et plus encore.

Le dernier pilier, consacré à l'avenir de la planète, décrit en détail l'engagement du programme envers les partenaires qui placent le développement durable et le bien-être de la planète au premier plan de leur processus de production alimentaire.

« L'innovation fait partie de l'ADN de Gordon Food Service. C'est au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Rich Wolowski, chef de la direction de Gordon Food Service®. Nous ne saurions être plus enthousiastes à l'idée de lancer le programme Bonnes trouvailles par Gordon pour nos clients. Le programme procurera aux entreprises animées par une raison d'être avec lesquelles nous travaillons en partenariat la visibilité qu'elles méritent à juste titre. Il offrira aussi à nos clients les produits intéressants et délicieux qu'eux et leurs consommateurs recherchent. »

Avec le lancement de Bonnes trouvailles par Gordon, Gordon Food Service croit que les clients trouveront de nouvelles occasions de diversifier leurs menus, d'établir des liens avec leurs clients grâce à des valeurs communes et de contribuer positivement au bien-être de leur collectivité et de la planète.

Pour en savoir plus sur le programme et les entreprises actuellement en vedette, visitez gfs.com/goodfinds.

À propos de Gordon Food Service

Depuis 1897, nous offrons à nos clients un service chaleureux et de qualité sans compromis. De nos débuts en tant que simple service de livraison de beurre et d'œufs, nous sommes devenus la plus grande entreprise familiale de l'industrie des services alimentaires en maintenant la même approche depuis 124 ans, soit de demeurer passionnément engagés envers les gens que nous servons. Aujourd'hui, nous servons des exploitants de services alimentaires dans le Midwest, le Nord-Est, le Sud-Est et le Sud-Ouest des États-Unis et d'un bout à l'autre du Canada. Nous exploitons également plus de 170 magasins Gordon Food Service aux États-Unis. En établissant des partenariats avec des organismes de tous les secteurs - les soins de santé, l'éducation, les restaurants indépendants, les chaînes de restaurants et les planificateurs d'événements --, nous aidons nos clients à créer des expériences alimentaires qu'ils choisissent et savourent et dont ils se souviennent.

