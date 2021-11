Google News Initiative appuie Métro Média afin de mieux informer les communautés multiculturelles

Ce financement permettra à Métro Média de réaliser une étude d'envergure avec l'entreprise montréalaise Talsom

MONTRÉAL, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Métro Média, propriétaire des éditions numériques et papier du journal Métro et d'une vingtaine d'hebdos locaux sur l'île de Montréal, est fière d'avoir été sélectionnée par Google News Initiative (GNI) afin de réaliser une étude d'envergure dans le cadre du « Innovation Challenge GNI ».

Le financement de 150 000 dollars américains permettra à Métro Média de faire preuve d'innovation dans le journalisme numérique, de mieux comprendre et de mieux rejoindre les communautés montréalaises, et de créer de nouveaux modèles d'affaires.

La pandémie de COVID-19 et les récentes élections municipales ont démontré que l'accès à l'information, tout comme l'intérêt pour l'information, varient fortement d'une communauté culturelle à une autre.

« Être informé permet de développer un plus grand sens critique et de devenir un citoyen actif, mais encore faut-il avoir accès à une source d'information crédible et intéressante », dit Andrew Mulé, président et directeur général de Métro Média. « Malgré tous nos efforts et tous les produits média que nous proposons, nous avons le sentiment de ne pas rejoindre toutes les communautés. Grâce à ce soutien du Google GNI Innovation Challenge, nous souhaitons créer des contenus qui résonnent auprès des différents groupes culturels de Montréal et du Québec, et développer des canaux de communication efficaces et novateurs pour les rejoindre. »

Le projet Métropolis 2022, piloté par Métro Média avec l'appui de l'entreprise montréalaise Talsom, appliquera la méthodologie du « Data-Enhanced Design Thinking ». Cette approche pluridisciplinaire et collaborative, centrée sur l'humain, permet de transformer des concepts en solutions tangibles pouvant être déclinées en prototypes. « Notre équipe est très enthousiaste à l'idée d'entreprendre ce projet d'envergure, qui permettra de déployer l'ensemble des étapes d'une démarche de Design Thinking afin d'adopter une posture d'empathie face aux membres des différentes communautés desservies par Métro Média », affirme Olivier Laquinte, président de Talsom.

Métro Média s'est également engagé à publier les résultats de l'étude vers la fin de l'année 2022. Métro Média et le Google News Initiative espèrent ainsi que d'autres médias canadiens et internationaux puissent bénéficier des conclusions de ce rapport et développer leurs propres outils pour mieux rejoindre les communautés culturelles.

À propos de Métro Média

Métro Média est une entreprise médiatique québécoise détenant le site journalmetro.com, l'application Métro, le journal Métro et une vingtaine de publications de quartier distribuées à Montréal et Québec. Les propriétés rejoignent chaque semaine plus de 2,2 M de lecteurs engagés et d'utilisateurs branchés.

SOURCE Métro Média

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514-569-3594

Liens connexes

https://metromedia.ca/