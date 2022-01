En se présentant comme un « innovateur intelligent en matière d'énergie », GoodWe s'est engagée envers l'innovation liée aux technologies carboneutres; et l'interconnexion numérique se veut un fondement de sa vision pour l'avenir des nouvelles énergies. L'entreprise s'est fixé comme objectif de fournir des solutions numériques exhaustives et intégrées pour les nouvelles énergies. Elle a fait d'importants investissements dans la recherche et le développement de produits et systèmes opérant de manière intelligente et efficace, et qui sont en mesure d'accroître la productivité, la sécurité et la durabilité tout en réduisant les coûts.

GoodWe a également remanié son site Web et adopté une présentation plus propre, afin d'optimiser et rendre plus conviviale l'expérience utilisateur. La personnalité de GoodWe a également été redéfinie, en mettant dorénavant l'accent sur une identité « forte, compétente et digne de confiance ». Celle-ci reflète les valeurs fondamentales de professionnalisme et de fiabilité de la marque.

La collaboration et le partage font également partie des valeurs fondamentales de GoodWe. C'est pour cette raison que l'entreprise cherche à bâtir des communautés d'intérêts autour des énergies durables, afin d'offrir à ses intervenants clés une valeur accrue, ainsi qu'un avenir durable pour la planète, l'humanité et les générations futures.

Le fondateur et chef de la direction de GoodWe, Daniel Huang, a souligné combien « GoodWe est déterminée à devenir un meneur dans la transition énergétique mondiale et à promouvoir les efforts mondiaux pour bâtir un avenir durable. » Cette mission est guidée par sa vision ultime d'être un précurseur en matière de transformation intelligente.

Le 8 janvier 2022, GoodWe tiendra une cérémonie pour inaugurer la mise en chantier de son nouveau siège social, qui sera situé dans la zone de haute technologie à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Établi sur 20 étages vers le haut et 3 sous le sol, le siège social représente un investissement majeur. Il sera doté de plus récentes technologies et abritera une installation spécialisée dans les énergies intelligentes où sera menée une partie des travaux de R et D sur les produits et technologies photovoltaïques de l'entreprise.

La nouvelle image de marque de GoodWe offre une allure plus nette et épurée, en harmonie avec sa volonté d'aider ses clients à faire la transition vers des produits et systèmes énergétiques plus propres, simplifiés et à l'efficacité accrue. La marque considère la technologie intelligente comme un outil essentiel dans la transformation de l'espace énergétique mondial, et elle s'est engagée à élaborer des solutions plus intelligentes et efficientes qui permettront de répondre aux besoins de l'avenir et de réaliser les objectifs mondiaux en matière de carboneutralité.

