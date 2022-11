Le gouvernement du Québec appuie un projet qui favorisera l'innovation agricole et qui renforcera la souveraineté alimentaire du Québec

LONGUEUIL, QC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - GoodLeaf Farms, chef de file en agriculture verticale au Canada, compte inaugurer une ferme intérieure à climat contrôlé à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, d'ici au mois de juin 2023.

La nouvelle ferme, qui a bénéficié d'un prêt portant intérêt de 7 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec et d'autres subventions de différentes agences de développement économique dont Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL), est actuellement en construction sur le boulevard Clairevue, à proximité de l'autoroute 20 et de l'aéroport Montréal Saint-Hubert. La ferme verticale de 100 000 pieds carrés produira 1,9 million de livres de micropousses et de jeunes verdures pour les épiceries et le secteur de l'hôtellerie du Québec. Elle aura aussi la capacité de desservir le Canada atlantique.

Le projet devrait créer plus de 70 emplois, dont plusieurs postes spécialisés en technologies de pointe, doit générer des retombées économiques supplémentaires à Longueuil puisque GoodLeaf fait appel aux fournisseurs locaux pour de nombreux composants utilisés dans la construction et l'exploitation de la ferme.

Comme la saison agricole est limitée au Québec, la plupart des fermes pratiquant la culture de plein champ produisent une seule récolte par année. GoodLeaf, avec ses fermes intérieures à climat contrôlé, est pour sa part en mesure de produire plus de 40 récoltes de micropousses et plus de 20 récoltes de jeunes verdures par année, soit une nette augmentation de la productivité.

La ferme permettra également de produire localement un aliment qui est habituellement importé. En effet, jusqu'à 90 % des légumes-feuilles dans les commerces du Québec sont transportés par camion en provenance du sud-ouest des États-Unis. La production locale de légumes permet de réduire le nombre de camions sur la route et, ainsi, réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, le système de GoodLeaf n'a pas recours aux pesticides, aux herbicides et aux fongicides, ne présente aucun risque que les engrais se retrouvent dans les sources d'eau locales et utilise 95 % moins d'eau qu'une même récolte dans une ferme de plein champ. La technologie de pointe utilisée dans l'agriculture verticale est une solution durable pour les agriculteurs, les détaillants, le secteur des services alimentaires et les consommateurs.

Les fermes GoodLeaf constituent une source fiable et régulière de micropousses et de jeunes verdures au Canada à longueur d'année, peu importe la saison, le climat ou les conditions météorologiques. Les plantes sont cultivées à l'aide d'un système hydroponique complexe, d'eau riche en nutriments et d'un éclairage à DEL conçu pour imiter le soleil du printemps, des conditions idéales pour une photosynthèse optimale qui favorise la croissance, la valeur nutritive et le goût de l'aliment.

GoodLeaf Farms cultive des micropousses et des jeunes verdures variées, comme des micropousses de pois, des micropousses de radis, des épinards, de la roquette et un mélange printanier.

CITATIONS

« GoodLeaf est en train de construire un réseau national de fermes verticales pour s'assurer que tous les Canadiens d'un océan à l'autre aient accès à des légumes-feuilles frais cultivés de façon durable et locale, toute l'année. Notre nouvelle ferme de Longueuil est parfaitement située pour répondre aux besoins des consommateurs du Québec par l'intermédiaire de détaillants et d'exploitants du secteur des services alimentaires. Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires visionnaires du Québec qui ont judicieusement créé une stratégie provinciale qui reconnaît la nécessité d'une nouvelle approche innovante en agriculture. Bientôt, le Québec et le Canada exerceront un meilleur contrôle de leur sécurité alimentaire et réduiront fortement leur dépendance aux produits importés. »

-- Barry Murchie, PDG, GoodLeaf Farms

« Grâce à son emplacement géographique stratégique, à son approvisionnement en énergie verte et à son vaste bassin de « locavores », le Grand Montréal est un terreau très fertile pour des entreprises comme GoodLeaf. La technologie de l'agriculture verticale apporte dans nos assiettes des aliments frais et durables qui sont cultivés, fabriqués et produits dans notre région, ce qui répond parfaitement à une tendance très populaire. Cette technologie contribue également à réduire les émissions de carbone et d'autres polluants, un autre objectif important pour Montréal International, qui cherche à développer une économie verte et durable. »

-- Alexandre Lagarde, vice-président, Investissements étrangers, Montréal International

« L'arrivée de GoodLeaf est un puissant symbole de l'attractivité de notre territoire et de la vigueur de notre secteur agroalimentaire. Bien que notre emplacement offre un accès direct aux marchés du Québec, du Canada atlantique et des États-Unis, GoodLeaf pourra également profiter de synergies avec les quelque 200 entreprises agroalimentaires de notre territoire. »

-- Julie Ethier, directrice générale chez DEL

À propos de GoodLeaf Farms :

GoodLeaf, entreprise passionnée par les légumes verts délicieux et riches en nutriments, a été fondée à Halifax (Nouvelle-Écosse) en 2011. Grâce à une technologie innovante et à l'agriculture verticale à plusieurs niveaux, l'entreprise a réussi à créer un système d'exploitation agricole intérieur contrôlé et efficace capable de faire pousser des produits frais partout dans le monde, et ce, tous les jours de l'année. Le système combine des innovations en matière d'éclairage à DEL avec des techniques hydroponiques de pointe pour produire des légumes verts à feuilles durables, sains, exempts de pesticides et riches en nutriments. GoodLeaf développe des programmes en collaboration avec plusieurs universités au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'avec d'autres partenaires de premier plan du secteur.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'entreprise à goodleaffarms.quebec.

SOURCE GoodLeaf Farms

