GoodLeaf Farms prend de l'expansion au Québec

La construction d'une serre verticale destinée à desservir la province et l'Est du Canada débutera à l'automne.

GUELPH, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - GoodLeaf Farms prévoit commencer la construction d'une nouvelle serre verticale intérieure dans la région de Montréal d'ici l'automne.

Il s'agira de la première expansion de l'entreprise depuis l'établissement de sa serre à dimension commerciale à Guelph, en Ontario, en 2019. Les produits GoodLeaf tels que les pousses de pois, le micro-radis, la mini roquette, le micro-mélange asiatique, le mélange de moutarde épicée, le bébé chou frisé et la mini roquette cultivée à partir de cette serre québécoise devraient se retrouver dans les épiceries du Québec et du Canada atlantique d'ici l'automne 2022.

« GoodLeaf a l'intention de construire une installation de serres verticales intérieures qui soutiennent le réseau d'épiceries, l'industrie des services alimentaires et les consommateurs canadiens - en commençant par une expansion au Québec », déclare Barry Murchie, chef de la direction de GoodLeaf. « Nous sommes déterminés à croître dans la province de Québec et nous sommes très heureux du soutien et de la collaboration que nous avons reçus des parties prenantes et de tous les niveaux de gouvernement. Nous avons hâte de finaliser tous les détails. »

Les serres verticales intérieures de GoodLeaf utilisent une technologie innovante pour faire pousser des jeunes pousses et des mini légumes verts au Canada tout au long de l'année, peu importe la saison, le climat ou la météo. Les plantes sont cultivées au sein d'un système hydroponique complexe doté d'un système d'irrigation traditionnel à flux et reflux afin d'alimenter les plantes en eau riche en nutriments, et de lumières DEL spécialement conçues pour émuler les longueurs d'onde rouges et bleues du spectre lumineux afin d'imiter le soleil printanier - des conditions idéales pour que les plantes maximisent la photosynthèse.

Puisque la ferme se trouve à l'intérieur dans un environnement presque clinique, il n'y a pas de parasites, d'insectes ou d'oiseaux - et donc aucun pesticide, herbicide ou fongicide n'est utilisé. Elle est également durable sur le plan environnemental, puisqu'elle utilise 95 % moins d'eau qu'une ferme traditionnelle en plein air.

L'agriculture verticale pourrait changer la donne pour l'agriculture canadienne, en fournissant des produits frais toute l'année et en remplaçant les légumes verts qui sont généralement cultivés dans le sud-ouest des États-Unis et transportés par camion au Canada.

« Nous voulons être un chef de file mondial de l'agriculture verticale », dit M. Murchie, « mais notre première étape est de croître au Canada et de faire de GoodLeaf le chef de file canadien de l'agriculture verticale. Cela commence par notre expansion au Québec. »

GoodLeaf a également l'intention d'ouvrir une ferme dans l'Ouest canadien. Plus de détails sur cette annonce seront bientôt disponibles. On peut actuellement trouver les mini-légumes et les jeunes pousses de GoodLeaf dans les magasins Loblaws, Fortinos, Zehrs, Your Independent Grocer, Longo's et Whole Foods partout en Ontario, et bientôt chez Metro.

Pour en savoir plus : goodleaffarms.com/Quebec.

À propos de GoodLeaf Farms :

Passionnée par les légumes verts délicieux et riches en nutriments, GoodLeaf a été fondée à Halifax en 2011. En utilisant une technologie innovante et en tirant parti de l'agriculture verticale à multi niveaux, GoodLeaf a créé une ferme intérieure contrôlée et efficace qui peut faire pousser des produits frais partout dans le monde, 365 jours par an. Le système combine des innovations en matière d'éclairage DEL avec des techniques hydroponiques de pointe afin de produire des légumes verts à feuilles durables, sûrs, sans pesticides et denses en nutriments. GoodLeaf collabore actuellement avec l'Université de Guelph, l'Université Dalhousie et l'Université Acadia.

Pour en savoir plus, consultez le site goodleaffarms.com.

SOURCE GoodLeaf Farms

Renseignements: veuillez appeler : Kalvin Reid, Enterprise Canada