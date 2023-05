GUELPH, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - GoodLeaf Farms, la plus grande entreprise d'agriculture verticale au Canada, a annoncé qu'elle avait obtenu un financement par emprunt syndiqué de 78 millions de dollars auprès de la Banque CIBC et de Financement agricole Canada (FAC).

Ce financement soutient la croissance commerciale accélérée de l'entreprise et l'expansion continue de son réseau de fermes d'intérieur innovantes à travers le Canada, avec de nouvelles fermes à Calgary et à Montréal qui ouvriront plus tard en 2023. Les nouvelles fermes de Calgary et de Montréal ajouteront 200 000 pieds carrés à la capacité de production de GoodLeaf, chacune pouvant produire environ deux millions de livres de légumes-feuilles frais cultivés localement chaque année. L'achèvement de ces fermes renforcera le leadership de GoodLeaf au Canada, faisant d'elle la seule entreprise canadienne d'agriculture verticale à produire de jeunes pousses et des verdurettes denses en nutriments et sans pesticides dans tout le Canada, d'un océan à l'autre.

En plus d'accueillir la Banque CIBC et FAC comme prêteurs, GoodLeaf est heureuse d'annoncer qu'Exportation et développement Canada a fait un investissement en actions dans l'entreprise, en co-investissant avec Power Sustainable Lios, ajoutant ainsi de nouvelles capacités stratégiques au groupe de propriétaires de GoodLeaf.

"Nous sommes ravis de nous associer à la Banque CIBC, à FAC et à Exportation et développement Canada alors que nous continuons à étendre nos activités et à renforcer notre position de chef de file dans le domaine de l'agriculture verticale, a déclaré Barry Murchie, chef de la direction de GoodLeaf. "Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec ces institutions de premier plan pour relever les défis auxquels est confronté le système agricole actuel du Canada".

"Nous sommes ravis de soutenir GoodLeaf dans sa croissance continue", déclare Tim Robbins, vice-président du marché, Services bancaires aux entreprises à la Banque CIBC. "L'équipe expérimentée de l'entreprise développe des produits de haute qualité pour les Canadiens d'une manière durable et responsable, et nous sommes fiers d'être impliqués dans l'aventure qui les attend."

"FAC est heureuse de participer à l'expansion des activités de GoodLeaf, ce qui lui permet de fournir encore plus d'aliments nutritifs aux Canadiens et aux Canadiennes ", affirme Fred Oickle, directeur principal des relations d'affaires à FAC. "Leur croissance est un formidable exemple de l'innovation qui est à l'origine de l'avenir de la production alimentaire au Canada".

Les fermes verticales intérieures de GoodLeaf utilisent une technologie novatrice pour cultiver des verdurettes et de jeunes pousses au Canada tout au long de l'année, quels que soient la saison, le climat ou les conditions météorologiques. Les plantes sont cultivées localement afin de maximiser le goût, la fraîcheur et la valeur nutritive des produits. Le processus de culture de GoodLeaf utilise un système hydroponique avec un arrosage traditionnel de flux et de reflux pour alimenter les plantes en eau riche en nutriments, et des lampes DEL spécialisées à faible consommation d'énergie qui sont conçues pour reproduire le spectre lumineux du soleil de printemps, créant ainsi des conditions de croissance idéales pour les plantes tout au long de l'année.

Les verdurettes et les jeunes pousses GoodLeaf sont disponibles chez la plupart des principaux détaillants de l'Ontario, dans plus de 600 magasins, dont Loblaws, Sobeys, Metro, Zehrs, Real Canadian Superstore, Foodland, Longos, Valu-Mart, Your Independent Grocer, Fortinos, Whole Foods, Voilà et d'autres épiceries indépendantes de la province, ainsi que dans une liste croissante de restaurants.

À propos de GoodLeaf Farms :

Passionnée par la production de légumes verts délicieux, exempts de pesticides et riches en nutriments, GoodLeaf Farms utilise une technologie innovante et tire parti de l'agriculture verticale à plusieurs niveaux pour créer une ferme intérieure contrôlée et efficace, capable de produire des produits frais partout dans le monde, 365 jours par an. Le système de GoodLeaf associe des innovations en matière d'éclairage DEL à des techniques hydroponiques de pointe pour produire des légumes-feuilles durables, sûrs et riches en nutriments. GoodLeaf a été fondée en 2011 et est fière de son histoire liée à Halifax et de sa participation à l'avancement de l'avenir de l'agriculture grâce à ses programmes de R & D en cours en collaboration avec l'Université de Guelph, l'Université Dalhousie et l'Université Acadia.

Pour en savoir plus, consultez le site goodleaffarms.com.

