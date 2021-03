L'entreprise spécialisée dans les produits durables pour la maison se hisse au haut du classement dans la catégorie du style

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW/ - GOODEE , un marché en ligne où le bon design et la conscience sociale s'entrecroisent, figure au prestigieux classement annuel 2021 des entreprises les plus novatrices au monde établi par Fast Company.

Le palmarès reconnaît les entreprises qui ont non seulement trouvé un moyen de faire preuve de résilience au cours de la dernière année, mais qui ont aussi transformé ces défis en processus ayant un impact positif. Ces entreprises ont non seulement survécu à cette année, mais elles ont prospéré : elles ont eu un impact sur leurs industries et leur culture. Le palmarès des entreprises les plus novatrices de cette année comprend une longue liste d'entreprises qui apportent des changements positifs provenant de 29 pays. GOODEE est l'une des dix entreprises canadiennes figurant au classement.

Fondée en 2019 par les designers et entrepreneurs, Byron et Dexter Peart, GOODEE vise à donner aux créateurs, aux fabricants et aux consommateurs les moyens d'avoir un impact social e positif par l'intermédiaire d'un marché en ligne mondial qui favorise un approvisionnement transparent, valorise le recyclage, le traitement éthique de ses employés et la réduction des déchets.

« C'est pour nous un grand honneur d'être reconnus par Fast Company pour notre engagement à bâtir une plateforme axée sur une raison d'être qui remet en question le statu quo d'une industrie du design et du style dont le changement est attendu depuis longtemps, » déclare Byron Peart. « Nous croyons qu'avoir un fort engagement en matière d'innovation, de durabilité et d'intemporalité joue un rôle essentiel au sein du processus de développement durable d'une entreprise, et nous espérons que notre entreprise continuera d'être une source d'inspiration pour les entreprises qui souhaitent avoir un impact positif sur le monde. »

Dexter Peart ajoute : « En tant qu'entrepreneurs noirs, nous reconnaissons, avec notre équipe merveilleusement diversifiée, l'importance du rôle que nous jouons et de l'occasion qui en découle dans le cadre de la refonte du discours et de la représentation des bons processus d'affaires et d'un bon design. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à célébrer et à valoriser les gens, les produits et les histoires du monde entier, et qui représentent réellement le patrimoine, les innovations et le point de vue d'une communauté mondiale de design. »

GOODEE est devenu un chef de file au sein de l'industrie de la conception durable, établissant des partenariats avec des institutions de premier plan, comme The Whitney Museum de New York et l'Ethical Fashion Initiative et la division du commerce équitable des Nations Unies, en vue de créer des produits avec des artisans de coopératives sociales au Kenya, au Burkina Faso et en Italie.

Les détaillants se sont également tournés vers GOODEE et leurs amateurs de design socialement responsables pour apporter les innovations de la marque à leurs plateformes. Plus récemment, en février 2021, GOODEE et Nordstrom ont lancé GOODEE 100, une collection de 100 articles essentiels pour la maison magnifiquement conçus à un prix maximal de 100 $.

Les éditeurs et les rédacteurs de Fast Company ont recherché les entreprises les plus révolutionnaires au sein des différents secteurs et dans le monde. Ils ont également évalué les candidatures reçues dans le cadre du processus de mise en candidature.

Le classement des entreprises les plus novatrices du monde est la franchise emblématique de Fast Company et l'un de ses efforts de rédaction les plus attendus de l'année. Il fournit à la fois un aperçu et une feuille de route favorisant l'avenir de l'innovation dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie.

« Au cours d'une année de défis sans précédent, les entreprises figurant au palmarès ont fait preuve d'audace, d'ingéniosité et de créativité en contexte de crise », a déclaré David Lidsky, éditeur adjoint de Fast Company, qui a supervisé la question avec l'éditrice en chef Amy Farley.

À l'occasion du lancement du numéro, Fast Company tiendra son tout premier Most Innovative Companies Summit les 9 et 10 mars. Cette conférence virtuelle de deux jours célébrera les entreprises les plus novatrices en affaires, donnera un aperçu des grandes tendances commerciales et offrira de l'inspiration et des perspectives pratiques sur ce qu'il faut pour innover en 2021. Byron et Dexter Peart ont été invités à participer à l'évènement et à prendre la parole dans le cadre d'une séance en petits groupes intitulée « From Goodee to Great : Building a Business on Design and Purpose » qui aura lieu le 9 mars.

Le numéro portant sur les entreprises les plus novatrices de Fast Company (mars/avril 2021) est maintenant disponible en ligne ici , ainsi que sous forme d'application sur iTunes et dans les kiosques à journaux à compter du 16 mars 2021. Le mot-clic est #FCMostInnovative.

À PROPOS DE GOODEE

En 2017, les designers et entrepreneurs Byron et Dexter Peart se sont lancés dans une nouvelle mission. Après avoir fondé en 2007 la marque de sacs et d'accessoires WANT les Essentiels, le duo a créé une nouvelle entreprise poursuivant le même objectif de lancer et de développer des marques qui ont un impact positif sur le monde. Cependant, cette fois-ci, le duo a décidé de travailler exclusivement avec des produits et des articles qui ont un impact social ou environnemental positif. Lancée durant l'été de 2019, GOODEE est une entreprise certifiée B Corp qui opèrent de manière à bénéficier aux personnes et à la planète. Byron et Dexter, qui sont les principaux entrepreneurs responsables de la plateforme de commerce électronique mondiale, travaillent avec une équipe en plein essor située à Montréal. Ils sont les personnes clés à consulter pour entendre l'histoire de l'entreprise. GOODEE s'est joint à 1 % For the Planet en 2020 et a fait partie des finalistes dans la catégorie de l'art et du design des prix World Changing Ideas pour 2020 de Fast Company. https://www.goodeeworld.com

À PROPOS DE FAST COMPANY

Fast Company est la seule marque médiatique entièrement dédiée à l'intersection vitale des affaires, de l'innovation et de la conception, mobilisant les dirigeants, les entreprises et les penseurs les plus influents sur l'avenir des affaires. L'éditrice en chef est Stephanie Mehta. Les numéros de Fast Company, dont le siège social est à New York, sont publiés par Mansueto Ventures LLC, tout comme notre publication sœur, et vous pouvez les consulter en ligne à www.fastcompany.com .

SOURCE GOODEE

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS DE GOODEE : Roxanne Marsolais - [email protected]; Victoria McDougal - [email protected]

Liens connexes

https://www.goodeeworld.com/