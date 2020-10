MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - GOODEE, le détaillant numérique certifié B Corp et spécialisé en objets pour la maison, art de vivre et design durable, annonce la clôture de sa deuxième ronde de financement de démarrage de 2 millions $ CAN (1,5 million $ US). La ronde de financement s'est terminée par une augmentation significative de l'investissement de BDC Capital auquel s'ajoutent également des investissements subséquents, au prorata, des bailleurs de fonds suivants: le José Neves Family Fund, Joe Mimran, fondateur de Club Monaco, Erola Uzumeri, co-fondateur de Searchlight Capital, aux côtés de l'investisseur principal et du fond d'impact de la première ronde de financement de démarrage, Good & Well, et du nouvel investisseur, le fond d'impact Marigold Capital. Grâce à cette ronde additionnelle, le financement total de GOODEE, à ce jour, s'élève à 4,7 millions $ CAD (3,5 millions $ US).

« En seulement 18 mois, nous avons pu assister à chaque étape du succès de GOODEE, du lancement initial à leur impressionnante croissance actuelle », dit Michelle Scarborough, directrice associée chez BDC Capital. « C'est exactement le genre de partenaire technologique dans lequel BDC Capital souhaite investir. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'approfondir notre collaboration avec GOODEE alors qu'ils continuent de bâtir et de faire évoluer leur plateforme. »

GOODEE utilisera ce nouveau capital pour augmenter son influence, élargir ses équipes numérique et de marchandisage, poursuivre le lancement de nouveaux partenariats éthiques et de produits signés GOODEE, en plus d'améliorer sa portée auprès du marché américain qui représente déjà plus de 80% du chiffre d'affaires de la compagnie.

Fondée en juin 2019 par les designers primés Byron et Dexter Peart, GOODEE est une plateforme d'avant-garde qui prône une philosophie de « bon design, à de bonnes personnes et à un bon impact ». Avec des valeurs conformes aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, GOODEE est d'abord et avant tout un marché numérique qui se veut être la solution à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux pressants, comme la diminution de la pauvreté, l'égalité des genres et le combat contre les changements climatiques.

« Personnellement et professionnellement, Dexter et moi nous sentions de plus en plus frustrés par un milieu du détail déficient basé sur la saisonnalité, les soldes et des valeurs à court terme régies par des biens jetables et tributaires des tendances. Nous voulions redéfinir les règles et proposer une destination inspirante et éducative pour une communauté de consommateurs avertis et de créateurs engagés issus de partout dans le monde et ainsi, pouvoir les réunir en un seul endroit », explique Byron Peart, co-fondateur de GOODEE.

Ce nouveau financement s'ajoute à une année riche en accomplissements pour GOODEE, notamment l'ouverture d'une boutique éphémère au magasin du Whitney Museum à New York et l'obtention de la certification B Corporation après seulement neuf mois d'activité. Avec cette certification, qui solidifie la mission de GOODEE, la compagnie s'engage à mesurer et à partager sa performance sociale et environnementale sur une base régulière, assurant ainsi une transparence et une redevabilité dans la totalité de ses opérations.

Malgré la crise de la COVID-19, GOODEE a enregistré une croissance exponentielle de ses résultats pour un deuxième trimestre consécutif, avec une augmentation de plus de 50 % de ses ventes durant le trimestre de confinement. GOODEE, dont la majorité de sa clientèle se compose de femmes âgées de 24 à 44 ans, attribue ce momentum et cette progression continue au nouvel intérêt du public pour les marques éthiques et les compagnies black-owned. Sans oublier la hausse significative de la popularité des objets de décoration en ligne, engendrée par tout ce temps désormais passé à la maison.

« Dans cette ère de changements sans précédent, GOODEE est parfaitement positionnée comme chef de file de la vente en ligne d'objets durables pour la maison--encourageant ainsi une diversité de créateurs et de consommateurs consciencieux de faire une différence, autant sur le plan social qu'environnemental, en achetant moins mais mieux », partage Dexter Peart, co-fondateur de GOODEE. « Nous sommes fiers d'avoir réuni un groupe diversifié d'investisseurs stratégiques qui croient ardemment en la vision et l'impact de GOODEE. »

