GOOD PROTEIN ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA VICTOIRE DE MONTRÉAL POUR LA SAISON 2025-2026

TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Good Protein est fière d'annoncer son partenariat avec l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), la Victoire de Montréal, pour la saison 2025-2026. À titre de commanditaire officiel de la Victoire de Montréal, Good Protein renforce son engagement envers le sport féminin, l'investissement dans la communauté locale ainsi que la promotion de l'inclusion, de l'accessibilité et de la représentation dans le milieu sportif.

Good Protein (Groupe CNW/Good Protein)

Tout au long de la saison, les fans pourront voir Good Protein en action lors de prestations de DJ dynamiques pendant les entractes, avec une présence de marque audacieuse sur la console du DJ, des activations dans l'aréna et bien plus encore, afin de rendre chaque match encore plus énergique et passionnant.

Ce partenariat va bien au-delà de l'aréna. Les fans pourront découvrir des activations en magasin, des publicités filmées de façon professionnelle, du contenu social, des campagnes courriel et diverses initiatives mettant en lumière le talent, la résilience et l'esprit du hockey féminin, démontrant que soutenir le sport féminin ne se limite pas aux jours de match, mais s'inscrit dans le quotidien.

« Chez Good Protein, nous croyons à l'importance de célébrer des communautés fortes et de donner à chaque personne les moyens de se présenter sous sa meilleure version », affirme Edward Lalonde, cofondateur et chef de la direction de Good Protein. « Ce partenariat avec la Victoire de Montréal reflète parfaitement nos valeurs. Ensemble, nous créons des occasions de valoriser les femmes dans le sport et d'inspirer les fans, sur la glace comme à l'extérieur. Nous sommes ravis de faire partie de cette saison et de soutenir la croissance du hockey féminin à Montréal. »

Grâce à cette collaboration, Good Protein poursuit sa mission : nourrir les gens de tous les jours comme les athlètes, promouvoir le sport féminin et générer un impact significatif, en commençant ici même, chez nous.

À propos de Good Protein

Good Protein est une marque canadienne de bien-être à base de plantes dont la mission est de rendre l'alimentation du corps à la fois délicieuse, simple et satisfaisante. Chaque produit est conçu à partir de vrais ingrédients naturels, sans produits laitiers, soya ni gluten, et formulé avec soin pour soutenir la digestion, l'énergie, l'immunité et la santé musculaire. Fondée en 2019 par un entrepreneur passionné de santé, Good Protein a vendu plus de 60 millions de shakes dans plus de 15 saveurs, et continue de faire évoluer sa gamme avec des options performantes et positives, adaptées à toutes les routines.

Pour en savoir plus, visitez goodprotein.ca .

À propos de la Victoire de Montréal

La Victoire de Montréal est l'une des huit équipes de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), une ligue professionnelle fondée en 2023. Lancée le 1er janvier 2024, la LPHF a battu plusieurs records d'assistance et détient le record mondial d'affluence pour un match de hockey féminin, établi à Montréal le 22 avril 2024, lorsque 21105 spectateurs ont assisté à un affrontement Toronto-Montréal au Centre Bell. Les formations de la LPHF regroupent les meilleures joueuses de hockey sur glace au monde, qui s'affrontent chaque année pour remporter la coupe Walter. Pour les plus récentes nouvelles concernant la Victoire de Montréal, visitez montreal.thepwhl.com ou suivez l'équipe sur Facebook , Instagram et X . Suivez la ligue sur toutes les plateformes sociales : @thepwhlofficial.

SOURCE Good Protein

Pour plus d'information : Annette Zuk, [email protected]