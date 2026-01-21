MAGOG, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Mon nom est Julian Reusing et je suis le fondateur et propriétaire de GoliathTech, un fabricant et franchiseur spécialisé dans les systèmes de pieux hélicoïdaux (vissés) dans le domaine de la construction. Je suis Canadien ; mon père est Américain, ma mère est Mexicaine et ma conjointe est à la fois Ukrainienne et Russe. J'ai eu l'occasion de vivre et de travailler dans plusieurs de ces pays, ce qui m'a permis de développer une compréhension approfondie de différentes cultures, tant humaines que professionnelles. Aujourd'hui, cette réalité représente un avantage concurrentiel tangible dans le développement international des activités de GoliathTech.

Tout au long de ma carrière, j'ai personnellement fondé et dirigé plusieurs entreprises opérant à l'échelle mondiale dans plus de soixante pays, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans de nombreux pays européens. Ces expériences m'ont appris l'importance d'adapter les stratégies d'affaires aux réalités économiques locales.

Dans cette optique, j'ai suivi de près l'évolution du marché, en particulier la mise en œuvre de nouveaux tarifs imposés par l'administration américaine. En tant que fabricant, l'optimisation de nos chaînes d'approvisionnement et le renforcement de la proximité avec nos marchés clés sont donc devenus des leviers stratégiques afin d'anticiper ces changements dans les conditions tarifaires et d'assurer notre performance à long terme.

C'est dans ce contexte que j'ai décidé d'ouvrir une usine de fabrication en Ohio, aux États-Unis, à un moment où l'environnement économique nord-américain appelle à des ajustements structurels. Cette décision s'aligne non seulement sur les priorités économiques actuelles des États-Unis, mais nous permet également, en tant que franchiseur, de répondre plus efficacement aux besoins de nos franchisés américains, qui sont maintenant présents dans 33 États américains.

Cette nouvelle installation nous permettra d'offrir une gamme de produits fabriqués aux États-Unis, tout en maintenant notre gamme de produits fabriqués au Canada pour les marchés internationaux. Au fil des ans, mon expérience m'a démontré que chacune de nos installations donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle contribue activement à l'économie locale dans laquelle elle opère.

Dans ce contexte, rejoindre le réseau de franchises GoliathTech représente une opportunité stratégique. Nous invitons les entrepreneurs qui souhaitent bâtir une entreprise locale forte et résiliente, soutenue par un fabricant et franchiseur de premier plan dans les systèmes de pieux vissés, à en apprendre davantage sur l'acquisition d'une franchise GoliathTech.

Julian Reusing

PDG

GoliathTech Inc.

GoliathTech est devenu le fabricant et l'installateur le plus important dans l'industrie des pieux vissés ainsi qu'un franchiseur de premier plan. Toujours à l'avant-garde de l'industrie, GoliathTech innove constamment pour réaliser sa mission et mettre de l'avant la vision de l'entreprise qui consiste à offrir des produits et des services de la plus haute qualité aux clients à travers le monde.

Contact média : [email protected]