Ce partenariat détournera près d'un million de poignées de golf des décharges chaque année, marquant une avancée significative dans les efforts de durabilité de Golf Town.

VAUGHAN, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Golf Town, une bannière de Sporting Life Group et le plus grand détaillant de golf au Canada, annonce avec fierté le lancement d'un partenariat annuel avec [Re]Waste, un leader dans l'industrie des matériaux difficiles à recycler. Cette collaboration innovante introduira le programme national Recyclage de poignées, visant à détourner environ 900 000 poignées de golf des décharges chaque année.

Ce programme marque une avancée significative dans les pratiques de durabilité de Golf Town et s'aligne avec la vision de [Re]Waste de convertir les déchets en ressources précieuses. Cette initiative annuelle reflète l'engagement existant de Sporting Life Group envers ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Grâce à cette collaboration, Golf Town et [Re]Waste aspirent à établir une nouvelle norme de durabilité dans le secteur de la vente au détail de produits sportifs.

L'initiative Recyclage de poignées permettra aux anciennes poignées des clients d'être réutilisées et transformées en produits pouvant être mis en œuvre dans les magasins Golf Town, adoptant ainsi un modèle d'économie circulaire et donnant une seconde vie à ces poignées qui se retrouveraient autrement dans les décharges. Grâce au programme, les poignées de golf recyclées seront transformées en revêtements de sol en caoutchouc pour les Ateliers du Pro, en porte-tapis de frappe pour les simulateurs de golf en magasin, et en tapis de caisse et de comptoir pour les affichages en magasin.

«Notre partenariat avec Golf Town est vraiment passionnant, et nous sommes ravis de pouvoir lancer le programme Recyclage de poignées», a déclaré Corey Saban, fondateur et PDG de [Re]Waste. «Grâce à son approche visionnaire pour un commerce de détail plus vert, Golf Town démontre son leadership industriel en contribuant à un avenir plus durable, et nous sommes comblés de collaborer à ce mouvement.»

Le partenariat et le programme Recyclage de poignées sont rendus possibles grâce à la participation des fournisseurs et des marchands de Golf Town, qui ont adopté un modèle de responsabilité élargie des producteurs. Ces partenaires et fournisseurs partagent la responsabilité financière du processus de recyclage et, par leur implication, soutiennent le recyclage de près d'un million de poignées de golf chaque année, contribuant ainsi à un écosystème commercial plus durable, de la chaîne d'approvisionnement au client final.

«Nous sommes incroyablement fiers de nous lancer dans cette aventure avec [Re]Waste et de créer une expérience de golf plus durable pour les Canadiens», a mentionné Cam Munro, vice-président, du développement des affaires et ESG chez Golf Town/ Sporting Life Group. «Le programme Recyclage de poignées représente l'engagement de Golf Town envers des pratiques respectueuses de l'environnement et tournées vers l'avenir, une position qui est cohérente avec notre engagement à devenir un leader du recyclage dans l'industrie du golf.»

Le partenariat avec [Re]Waste est mis de l'avant à l'approche de l'événement annuel Remplacez vos poignées de Golf Town, où des offres comprenant des rabais de 40% sur les poignées et de 20% sur les tiges seront proposées aux clients. L'événement, qui se déroulera sur six semaines, du 31 janvier au 10 mars, permettra aux golfeurs de remplacer les poignées de leurs bâtons, tout en faisant la promotion d'un processus d'élimination et de réutilisation plus respectueux de l'environnement.

En plus du programme Recyclage de poignées, Sporting Life Group et Golf Town poursuivent leurs recherches quant à de nouvelles façons innovantes d'instaurer des pratiques plus écologiques, soutenant l'environnement et offrant à la clientèle des solutions de golf plus durable.

À PROPOS DE GOLF TOWN

Golf Town est le plus grand détaillant spécialisé de golf au Canada, exploitant 47 magasins tout en offrant la commodité des achats en ligne sur Golftown.com. La compagnie propose la meilleure gamme de produits et de marques de golf, un personnel expert passionné par le jeu, et des services haut de gamme d'ajustement personnalisé, y compris la nouvelle expérience StudioX. Golf Town propose également des expériences telles que les tournois Golf Town propulsés par TournamentCaddie, et offre un contenu de golf numérique de premier plan via ScoreGolf, en partenariat avec TorStar. Golf Town est une bannière de Sporting Life Group et est détenue par Fairfax Financial Holdings Limited.

À PROPOS DE [RE]WASTE

[RE]WASTE est une entreprise durable de premier plan qui fournit des solutions de collecte, de traitement et de fabrication aux industries de toute l'Amérique du Nord. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, [Re]Waste s'engage à réduire l'impact environnemental des déchets et à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs ESG.

Liens connexes: www.golftown.com, www.rewaste.ca

SOURCE Golf Town

Renseignements: Pour plus de renseignements: Christina Reinhardt, Directrice principale du marketing, Golf Town, [email protected], 647-882-7974 OU [email protected].