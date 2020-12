Deux des acquisitions sont situées sur le marché de West Palm Beach, un endroit clé pour desservir le sud de la Floride. Construite en 1996, la propriété de 204 900 pieds carrés, Interstate Park Logistics Center, fait face à la I-95 et est occupée à 100 % par son locataire à long terme, Serta . Le Blue Heron Logistics Center est une installation industrielle de 152 052 pieds carrés située sur le boulevard Blue Heron, la principale artère de West Palm Beach. Il se trouve également à proximité de la I-95, de la US-1 et du Turnpike de la Floride. Le plus grand locataire de la propriété est FedEx Home Delivery . Les deux propriétés se trouvent à moins de dix milles de l'aéroport international de Palm Beach et à moins de cinq milles du port de Palm Beach . Ces biens sont également uniques parce qu'ils sont dotés de grands parcs de remorques dans un marché foncier restreint.

La propriété de Denver, Aurora Center à Gateway I, est une propriété industrielle de 75 000 pieds carrés située dans le sous-marché nord-est, presque à mi-chemin entre le centre-ville de Denver et l'aéroport international de Denver . La propriété est située dans le plus grand sous-marché de Denver et se trouve à moins de 30 minutes de route de 1,8 million de personnes, soit la moitié de la population de la zone statistique métropolitaine de Denver. Le partenariat a également acquis le CLT Fulfillment Center à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est une installation de 58 160 pieds carrés située juste au sud de l'aéroport international Charlotte Douglas .

Le portefeuille global s'est doté de 6 bâtiments industriels au Texas, un État qui continue de connaître une croissance démographique rapide et un afflux d'entreprises. Le Mark IV Commerce Center est un nouveau parc industriel de 1 025 500 pieds carrés constitué de trois bâtiments qui vient d'être construit à Fort Worth, au Texas. À l'intersection principale de la I-35 et la I-820, ces actifs se trouvent dans l'un des sous-marchés à la croissance la plus rapide dans l'agglomération Dallas/Fort Worth. Le Mark IV se trouve à proximité de trois aéroports : l'aéroport international Dallas/Fort Worth , l'aéroport Alliance et . Les trois autres actifs du Texas sont situés à Schertz, au Texas, un sous-marché en pleine croissance de San Antonio. Situés entre la zone statistique métropolitaine de San Antonio et la zone statistique métropolitaine d'Austin, ces emplacements du dernier kilomètre permettent aux locataires de desservir 3,5 millions de personnes. Construit en 2016, le Tri-County 5 & 7 a une superficie totale de 211 950 pieds carrés. Construit en 2018, le Schertz Distribution Center est une propriété de 187 288 pieds carrés située à moins d'un mille des propriétés du Tri-County. Les trois immeubles du Schertz étaient occupés à près de 80 % au moment des acquisitions, notamment par des locataires comme Brinks et TJ Maxx.

« Dalfen Industrial se réjouit de l'élargissement de son partenariat avec Goldman Sachs grâce à l'ajout de onze des meilleures propriétés industrielles du dernier kilomètre dans des marchés clés », a déclaré Sean Dalfen, président et directeur des investissements de Dalfen Industrial. Le partenariat entre Dalfen Industrial et Goldman Sachs compte maintenant 52 propriétés d'une superficie totale de 7,13 millions de pieds carrés dans 19 grands marchés américains de 10 États.

À propos de Dalfen Industrial

Dalfen Industrial est l'un des plus grands acheteurs de biens immobiliers industriels du pays et est un chef de file dans le secteur de l'immobilier du dernier kilomètre. Ses investissements se concentrent sur des entrepôts intercalaires et des bâtiments de distribution urbains situés à des endroits stratégiques. À l'heure actuelle, Dalfen possède et exploite des millions de pieds carrés de propriétés industrielles à l'échelle des États-Unis.

À propos de la division Banque d'affaires de Goldman Sachs

Fondée en 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. est une banque d'investissement et une société de gestion de titres et de placements internationale de premier plan. La division Banque d'affaires de Goldman Sachs est son centre principal d'investissement à long terme. La division Banque d'affaires de Goldman Sachs est un des principaux investisseurs de capitaux privés dans le monde, ayant réalisé des investissements sous forme de capital-actions et de crédit dans les secteurs d'affaires, immobilier et des infrastructures.

