PIEDMONT, QC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Goldflare Exploration inc. (TSXV : GOFL) (« Goldflare » ou « la Société » annonce avoir complété la réalisation d'une deuxième phase de forage sur sa propriété Condor avec 1 639 mètres forés distribués dans dix sondages.

La propriété Condor, située à 35 km au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda, est centrée sur le pluton syénite de Clericy. À la suite du ciblage (voir communiqué de presse de Goldflare du 5 octobre 2022), 13 cibles ont été identifiées sous la couverture de mort-terrain, cohérentes avec une série de structures orientées nord-est qui sont espacées de 200 à 500 mètres. Un permis a été obtenu pour cinquante sites de forage couvrant une superficie d'environ 4km2.

Le programme actuel a été lancé pour tester d'abord l'extension immédiate de l'indice aurifère Condor-1 sur environ 250 mètres à l'aide de cinq trous courts forés parallèlement à un espacement d'environ 50 mètres suivant une direction nord-est.

Une seconde cible a été testée à environ 500 mètres de Condor-1 suivant la même orientation nord-ouest. Trois trous courts d'une longueur comprise entre 150 et 175 mètres ont été forés suivant différentes orientations pour tester une combinaison d'anomalies géophysiques et de structures présumées.

Enfin, le nouvel indice de surface Gord située à proximité d'une forte signature géophysique, soit à environ 1500 mètres au nord-ouest de Condor-1, a été testée avec deux sondages.

" L'observation des carottes montre jusqu'à présent que dans de nombreux cas nos meilleures attentes sont rencontrées. Nous avons trouvé un système d'intrusions de syénites fortement altérées et localement pyritisées qui était à ce jour inconnu et non exploré. Même si nous ne pouvons pas dire à ce stade si l'or est vraiment présent, nous sommes déterminés à poursuivre les travaux pour découvrir si la forte densité d'anomalies présentes sur la propriété cache des preuves d'un gisement d'or." Ghislain Morin, President-Directeur Général.

Observations sur les forages

Tous les sondages ont expliqué les anomalies géophysiques et ont intercepté des structures magmatiques et des zones d'altération qui se démarquent fortement dans le paysage géologique observé en surface. À date, la description de 8 sondages sur 10 a été complété et le processus d'échantillonnage et d'analyse progresse.

Les cibles interceptées sont composées d'un assemblage de lamprophyre et de syénite de texture variée de syénite. L'altération de l'hématite est étendue dans la syénite tandis qu'une fracturation plus locale est associée à l'assemblage carbonate-chlorite. Une faible pyritisation peut être observée sporadiquement le long de plusieurs intervalles.

Les observations faites jusqu'à maintenant ont révélé des caractéristiques structurales et d'altération marquantes qui contrastent fortement avec la masse principale de syénite environnante.

Mise en garde : le rapport d'observations géologiques favorables dans un contexte d'exploration aurifère ne peut pas être considéré ni corrélable ni indicateur d'une teneur aurifère.

A propos de la cible aurifère Syénite condor

Le projet Condor est situé à environ 35 km au nord-est de Rouyn-Noranda, au Québec, dans le prolongement est de la faille Porcupine-Destor. La propriété fait partie d'un ensemble de titres miniers couvrant 2 910 hectares où Goldflare détient un intérêt. Le projet partage une frontière avec Iamgold, qui évalue actuellement les conditions économiques d'une mise en production du projet Fayolle.

Une découverte d'or en surface a été faite en 2021 lors d'un premier programme de prospection. Les mois suivants ont vu l'achèvement de divers travaux d'exploration tels que le décapage de l'indice Condor-1, un levé de géochimie de sol doublé d'un levé géophysique au sol OreVision R. Un premier programme de forage de douze sondages courts a réussi a recoupé une structure aurifère sur une largeur interprétée d'environ 100 mètres (Exploration Goldlfare, 3 mars 2022).

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été examinée par Martin Demers, géo. (ogq no 770), consultant pour Goldflare Exploration et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur la divulgation des projets miniers.

Renseignements: Ghislain Morin, Président-directeur général, 819 354-9439, [email protected] ; Serge Roy, Président du conseil d'administration, 819 856-8435, [email protected]