Cette décision fait suite à la réception d'un rapport technique NI-43-101 présenté par la firme Géologica inc. qui confirme le potentiel aurifère du projet localisé dans la zone structurale Lamark-Wedding. Lors de l'exercice, 111 sondages historiques ont été répertoriés sur une étendue d'environ 1km suivant un axe est-ouest et 500 mètres dans un axe nord-sud. Les travaux les plus récents datent de 1990. Les meilleurs résultats historiques de forage proviennent de l'indice Burge-Nord (5.8 g/t d'or sur 5.10 mètres) qui prend la forme de veines de quartz gris riche en pyrite. L'indice no 6 a donné comme meilleur résultat historique 6.8 g/t d'or sur 4.5m. La minéralisation est associée à des veines de quartz-carbonate. **

Levé géophysique de polarisation provoquée

Cinq lignes tests de longueur moyenne de 1.2km ont été planifié à large espacement pour recouper les structures minéralisées et leur extension à plus grande échelle. L'information de forage indique qu'un minimum de 5 structures minéralisées ont pu être reconnues sur une largeur d'environ 700 mètres au cœur du système minéralisé d'Agar. L'objectif du levé est d'évaluer la signature géophysique des zones minéralisées connues et de vérifier leur extension possible à l'extérieur de la grille de forage actuelle.

Le levé de polarisation provoquée (P.P.) est mis en œuvre par la firme Géophysique T.M.C. basée à Val d'Or. Les lignes sélectionnées pour le levé totaliseront plus de 6km.

Plan d'action

Suite à ces travaux, la compagnie mettra en place un plan d'évaluation du potentiel aurifère sur la propriété Agar dans le but ultime de planifier un programme de forage.

Localisation des anciens tubages et surfaces décapées

Compilation des travaux de géophysique

Interprétation de la carte géologique et acquisition de données structurales.

L'objectif est de générer des cibles de forage à proximité des travaux historiques mais aussi dans l'extension des structures minéralisées.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no 770), consultant pour Exploration Goldflare inc. et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

** Technical Evaluation Report of the Agar Property, Duplessis Township, Abitibi Region, Québec, Canada, pour Goldflare Exploration, Géologica Groupe-Conseil. January 21, 2022. Beauregard A-J. (ogq #227), Gaudreault D., Eng. (oiq#39384).

