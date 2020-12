GoGo Quinoa et les Fermes Lufa, partenaires dans le développement de nouveaux produits

Les Fermes Lufa visent à offrir aux Lufavores des produits frais et locaux qui s'alignent avec l'engagement de GoGo Quinoa. GoGo Quinoa s'est donné comme mission de développer des produits savoureux, nutritifs et écoresponsables pour le bien-être de ses consommateurs et celui de notre planète. Cette collaboration est une opportunité prometteuse permettant à GoGo Quinoa d'élargir son offre de produits locaux et aux Lufavores de se procurer des céréales produites ici au Québec.

« Nous sommes fiers de collaborer avec une organisation qui partage nos valeurs et qui, tout comme nous, améliore l'offre de produits frais, locaux et écoresponsables sur le marché », a déclaré Martin Bilodeau, président fondateur de GoGo Quinoa.

Les céréales déjeuner GoGo Qrunch ® sont délicieuses, nutritives et sont faites à partir de farine de quinoa et de protéines pois. L'équipe GoGo Quinoa a usé de créativité pour développer une céréale qui aurait une forme et une texture similaires aux céréales traditionnelles, mais avec un profil nutritionnel supérieur. Les céréales GoGo Qrunch ® contiennent plus de protéines et moins de sucre que la plupart des céréales sur le marché et sont naturellement sans gluten. Les Lufavores pourront choisir parmi trois délicieuses saveurs, avec la première saveur « originale » qui a été lancée le 1er décembre 2020. De plus, les céréales sont emballées dans un sac compostable composé à 100 % de pâte de bois qui se décompose complètement dans le bac à compostage à domicile. Les céréales de GoGo Quinoa sont meilleures pour vous et meilleures pour la planète.

À propos de GoGo Quinoa

GoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme plus de 60 produits biologiques, sans allergènes à base de plantes, de quinoa et d'autres grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). L'entreprise qui a gagné en 2019 et 2020 le prix innovation de l'année décerné par le CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec) occupe une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, Québec et est certifiée SQF.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l'équipe au [email protected]

À propos de Fermes Lufa

Fondées en 2009 par Mohamed Hage et Lauren Rathmell, Les Fermes Lufa opèrent quatre serres sur toit d'une superficie totale de 300 000 pieds carrés entièrement dédiées à l'agriculture urbaine locale et responsable. En plus de leurs propres légumes, Les Fermes Lufa offrent des milliers de produits cultivés, élevés, ou préparés par des fermiers, maraîchers, cultivateurs, bouchers, boulangers, fromagers, et autres artisans partageant la vision de transformer le système alimentaire et d'offrir des aliments frais, locaux et responsables. Les produits sont vendus sur leur Marché en ligne et les paniers sont livrés à plus de 300 entreprises locales qui fonctionnent comme points de cueillette ou directement à leur porte par livraison à domicile. Pour plus d'informations, visitez le site www.montréal.lufa.com.

SOURCE GoGo Quinoa

Renseignements: Sandra Boily - Chef de marque, GoGo Quinoa / Compagnie 2 Ameriks, (438) 380-3330 poste 380, [email protected]; Hosanna Galea - Coordonnatrice Marketing et Environnement, GoGo Quinoa / Compagnie 2 Ameriks, (438) 380-3330 poste 331, [email protected]