goeasy Ltd. nomme Jonathan Tétrault à son conseil d'administration

MISSISSAUGA, ON, le 19 juill. 2022 /CNW/ - goeasy Ltd. (TSX: GSY), (« goeasy » ou la « société »), un fournisseur de premier plan de biens et de services financiers alternatifs, est ravi d'annoncer que Jonathan Tétrault a été nommé à son conseil d'administration.

Jonathan Tétrault est un cadre supérieur très respecté, établi au Québec, qui possède plus de 20 ans d'expérience en tant que conseiller stratégique dans le domaine du conseil en gestion et du droit. Jonathan est actuellement associé directeur chez Sagard Holdings, une plateforme mondiale de gestion d'actifs alternatifs qui investit dans des opérations de capital-investissement, de capital-risque, de crédit et de redevances. Jonathan s'est joint à Sagard en 2020 et est responsable du développement et de la mise à l'échelle mondiale de l'organisation, de la gestion de son écosystème de partenaires et d'investisseurs, et de la direction de l'équipe de création de valeur soutenant les entreprises du portefeuille de la société.

Avant d'occuper son poste actuel, Jonathan était président et chef de l'exploitation du Cirque du Soleil, où il supervisait l'ensemble des opérations et des activités de développement commercial. Avant d'occuper son poste au Cirque du Soleil, il était associé principal chez McKinsey & Company, où il a œuvré durant 14 ans. Au cours de cette période, il a été associé directeur du bureau de Montréal et a codirigé la pratique mondiale des investisseurs institutionnels. Au cours de ses années passées chez McKinsey, il a conseillé des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de gestion d'actifs et des banques, sur un large éventail de questions stratégiques et d'investissement, dans plus de 25 pays. En tant qu'avocat de formation, il a également pratiqué le droit des fusions et acquisitions chez Borden Ladner Gervais au Canada et Andersen en France.

Jonathan est titulaire d'un MBA de l'Université d'Oxford, d'un LL.L. (diplôme de droit) de l'Université de Montréal, et d'un certificat d'études politiques de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Il est également membre du Barreau du Québec et siège à plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'Orchestre symphonique de Montréal, du C.D. Howe Institute, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi qu'une nomination au conseil d'EverWest Real Estate Investors et au conseil du Musée des beaux-arts de Montréal plus tôt cette année.

« La profonde expérience de Jonathan en matière de finance d'entreprise et sa connectivité avec le commerce dans la province de Québec font de lui un excellent ajout à notre conseil d'administration », a déclaré David Ingram, président exécutif de goeasy Ltd. « Jonathan apportera une valeur ajoutée à nos plans d'expansion nationale, en particulier dans une région clé du Canada, tout en apportant son expertise en matière de conseil financier et d'entreprise pour nous aider à guider nos futurs investissements, acquisitions et plans d'expansion internationale. Au nom du conseil d'administration, nous souhaitons la bienvenue à Jonathan chez goeasy. »

À propos de goeasy

goeasy Ltd. est une société canadienne dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et qui fournit des services de location-achat et de prêt à taux non-préférentiels par le truchement de ses marques easyhome, easyfinancial, easyfinancière et LendCare. Portée par plus de 2 300 employés, la société offre une vaste gamme de produits et de services financiers, notamment des prêts à tempérament garantis et non garantis. Les clients peuvent effectuer des transactions en toute transparence grâce à un modèle omnicanal qui comprend une plateforme en ligne et mobile, plus de 400 succursales au Canada et des services de financement au point de vente offert dans les secteurs verticaux du commerce de détail, des sports motorisés, de l'automobile, de la rénovation résidentielle et des soins de santé, par l'entremise de plus de 4 000 marchands au Canada. Tout au long de son histoire, la société a acquis et servi organiquement plus de 1,2 million de Canadiens et Canadiennes et a accordé plus de 8,2 milliards de dollars en prêts. Un client d'easyfinancière sur trois a conséquemment accédé à des taux de crédit préférentiels et 60 % ont amélioré leur cote de crédit dans les 12 mois suivant l'emprunt.

Accréditée par le Better Business Bureau, goeasy est fière d'avoir reçu plusieurs prix, notamment le Waterstone Canada's Most Admired Corporate Cultures, le Glassdoor Top CEO Award, le Achievers Top 50 Most Engaged Workplaces in North America, le Greater Toronto Top Employers Award, le classement des 50 meilleures entreprises FinTech du Canada établi par le Digital Finance Institute, le classement du TSX30 et le classement des meilleures entreprises en croissance du Canada établi par Report on Business. Elle a également été récompensée par le quotidien Globe and Mail dans le cadre du programme Women Lead Here, un programme de référence sur la diversité des genres chez les cadres, et a été certifiée Great Place to Work®. La société est représentée par une équipe diversifiée comptant des membres de plus de 75 nationalités, qui croient fermement qu'il faut redonner aux communautés dans lesquelles elle opère. À ce jour, goeasy a recueilli et donné plus de 4,38 millions de dollars pour soutenir ses partenariats de longue date avec Repaires jeunesse du Canada, Habitat pour l'humanité et de nombreuses autres organisations caritatives locales.

Les actions ordinaires de goeasy Ltd. sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GSY ». goeasy est notée BB - avec une tendance stable par S&P et Ba3 avec une tendance stable par Moody's. Visitez www.goeasy.com.

