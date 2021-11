Cinq ONG et organisations à but non lucratif récompensées : #SheDIDIT (Belgique), Up With Women (Canada), China Women's Development Foundation (Chine), AVA : Against Violence and Abuse (Royaume-Uni), et Hot Bread Kitchen (États-Unis)

NEW YORK, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, cinq organisations non gouvernementales (ONG) et à but non lucratif sont reconnues pour leur contribution à l'autonomisation des femmes dans la première catégorie de lauréats du prix de l'Initiative Lady GODIVA. GODIVA, le chef de file mondial du chocolat haut de gamme, décerne ces prix individuels à des ONG et à des organisations à but non lucratif se trouvant dans cinq des marchés mondiaux de GODIVA : aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique et en Chine. Les lauréats de 2021 comprennent notamment Hot Bread Kitchen (É.-U.), Up With Women (Canada), #SheDIDIT (Belgique), China Women's Development Foundation (Chine) et AVA : Against Violence and Abuse (Royaume-Uni).

Qu'il s'agisse de soutenir les femmes dans des carrières transformatrices dans le domaine de l'alimentation, de construire une voie durable pour sortir de la pauvreté ou d'aider à éliminer la violence et les abus sexistes, ces organisations sont reconnues et récompensées par GODIVA à la fois pour leur travail d'autonomisation des femmes et pour leur impact positif sur leurs communautés locales. Leurs brillants efforts s'inscrivent dans la mission de GODIVA, qui consiste à ouvrir les yeux des gens sur un monde plus merveilleux, dans l'espoir de créer un avenir meilleur.

« L'engagement de GODIVA à soutenir tant les communautés locales que mondiales et à favoriser une culture qui défend la diversité, l'équité et l'inclusion, est au cœur de notre marque, a déclaré Nurtac Ziyal Afridi, directrice générale de GODIVA. Nous sommes honorés de soutenir ces organisations inspirantes qui prennent des mesures importantes pour promouvoir l'autonomie des femmes dans le monde entier. Nos employé(e)s ont choisi ces lauréats en fonction des efforts déployés par chaque organisation pour améliorer la vie des femmes dans leurs communautés. Ces organisations méritent d'être reconnues et acclamées pour leurs précieuses contributions à la société ».

Ces subventions servent également à honorer l'héritage de l'homonyme de GODIVA, Lady Godiva. Dans sa célèbre mission équestre, Lady Godiva a ouvert la voie à l'autonomisation des gens de sa communauté et a tracé un chemin que GODIVA continue d'emprunter aujourd'hui. GODIVA s'efforce de soutenir ces ONG et ces organisations à but non lucratif, non seulement par le biais de dons en argent, mais aussi en continuant de fournir une visibilité globale et un engagement de la part de toute la communauté GODIVA, aidant ainsi ces organisations à poursuivre leur mission de défense des femmes partout à travers le monde. Ce n'est que l'une des étapes importantes dans notre recherche permanente pour redonner, inspirée par la quête de Lady Godiva, il y a plus de 1000 ans, afin de créer un monde où nous sommes tous appréciés et valorisés pour notre valeur intrinsèque.

Pour obtenir plus d'informations sur l'initiative Lady Godiva et pour en savoir plus au sujet des lauréats de cette année, consultez notre site www.godiva.com/lady-godiva-initiative. Pour en savoir plus à propos de l'engagement global de GODIVA envers nos communautés, consultez le site GODIVA Cares.

Lauréat 2021 : Belgique - # SheDIDIT

Depuis 2018, #SheDIDIT est une plateforme de premier plan pour les femmes entrepreneurs ayant des racines diverses. L'organisation cherche à mettre en valeur les nombreuses femmes entrepreneures issues de la migration en Belgique et souhaite redéfinir l'image de « l'entrepreneure » grâce à des récits inspirants. L'organisme s'adresse aux femmes qui sont nées et qui ont grandi en Belgique, ainsi qu'à celles qui ont récemment été accueillies au pays et qui sont des entrepreneures en herbe, des jeunes ayant du potentiel et des talents émergents.

« En tant qu'organisation de premier plan valorisant, responsabilisant et accompagnant des jeunes filles ambitieuses et des entrepreneures de diverses origines culturelles en Belgique, nous sommes profondément honorés d'être reconnus par GODIVA pour notre travail significatif, a déclaré Lien Warmenbol, directrice générale de #SheDIDIT. Nous y parvenons en partageant des histoires, en organisant des événements de réseautage, des ateliers et aussi en fournissant un accompagnement pour la création d'entreprises. Soutenir #SheDIDIT, c'est investir dans l'avenir de ces femmes entrepreneures! »

Lauréat 2021 : Canada - Up With Women

Up With Women est une organisation caritative nationale canadienne dont la mission est d'aider les femmes récemment sans abri et à risque, afin qu'elles puissent se sortir de la pauvreté. L'objectif de ce programme éprouvé est d'avoir un impact positif sur plus de 1 000 vies au cours des trois prochaines années. Celui-ci a été mis sur pied pour les femmes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, offrant des services tant à une clientèle francophone qu'anglophone.

« Up With Women est ravie de s'associer à GODIVA pour la mise en œuvre de son programme national, a déclaré Lia Grimanis, directrice générale d'Up With Women. Ce soutien nous aidera à fournir des services de qualité à plus de 300 femmes et à des minorités de genre à travers le pays, en les aidant à se sortir rapidement et durablement de la pauvreté ».

Lauréat 2021 : Chine - China Women's Development Foundation (CWDF)

China Women's Development Foundation (CWDF) est une fondation publique nationale qui a été établie par la All-China Women's Federation en décembre 1988. Celle-ci recueille des fonds en Chine et dans d'autres pays et régions afin de protéger les droits et les intérêts des femmes, d'améliorer leur qualité de vie et de promouvoir le développement de causes dirigées par des femmes en Chine, dans le but de contribuer à la création d'une société plus harmonieuse.

« GODIVA a toujours eu une solide réputation quant à la défense des causes féminines partout dans le monde. Nous sommes donc extrêmement honorées de recevoir ce prix, remis dans le cadre de l'initiative Lady GODIVA, a déclaré Zhang Lei, directeur du bureau international de coopération, CWDF. Nous nous réjouissons de ce partenariat durable avec nos nouveaux amis au sein de GODIVA et nous prévoyons de poursuivre nos efforts quant à la recherche, au développement et à la découverte de nouvelles possibilités qui contribueront à élever le statut des femmes dans nos communautés locales ».

Lauréat 2021 : Royaume-Uni - Against Violence and Abuse (AVA)

Against Violence and Abuse (AVA) est une organisation caritative de premier plan au Royaume-Uni qui s'engage à mettre fin à la violence et aux abus sexistes. Celle-ci s'efforce d'améliorer les services offerts aux survivants grâce à son apprentissage, ses ressources et ses conseils et de mettre fin à la violence envers les femmes et les filles grâce à l'élaboration de politiques, à la recherche et à la prévention.

« Nous sommes ravies et vraiment reconnaissantes envers l'initiative Lady GODIVA pour le généreux don reçu, qui aura un impact important sur notre travail, a déclaré Donna Covey, directrice générale d'AVA. Cela nous permettra de continuer à développer notre offre innovante de formation et de conseil et de remettre en question les attitudes sociétales, afin de bâtir un avenir meilleur pour les femmes, pour les jeunes et pour les enfants, où la violence sexiste n'est pas tolérée ».

Lauréat 2021 : États-Unis - Hot Bread Kitchen

Depuis plus d'une décennie, Hot Bread Kitchen a changé la vie de centaines de femmes en raison du pouvoir transformateur des carrières dans l'industrie de l'alimentation. Grâce à son soutien offert aux femmes, aux immigrants et aux personnes de couleur dans l'industrie alimentaire, cette organisation propose des emplois stables et des possibilités d'avancement professionnel qui permettent aux femmes de réussir et de s'épanouir sur le marché du travail.

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés comme lauréats de l'initiative Lady Godiva, a déclaré Shaolee Sen, membre du conseil d'administration de Hot Bread Kitchen. Comme nous nous concentrons sur l'industrie alimentaire, GODIVA est une marque que nous avons tous et toutes aimée et admirée. C'est d'autant plus agréable de savoir que cette marque contribuera à faire connaître notre organisation et notre mission. La subvention sera utilisée à bon escient pour atteindre un plus grand nombre de personnes dans le besoin, à une époque où tant de gens éprouvent des difficultés ».

À propos de GODIVA Chocolatier

GODIVA Chocolatier, le chef de file mondial du chocolat haut de gamme, a été fondé à Bruxelles en 1926 par le chocolatier belge Pierre Draps. Aujourd'hui, la marque emblématique, détenue à titre privé par Yildiz Holding, s'engage à démocratiser ses chocolats haut de gamme, afin que chacun et chacune puisse déguster le chocolat le plus délicieux au monde, chaque fois qu'il ou elle le souhaite. Avec une présence mondiale établie au sein de plus de 100 marchés, GODIVA continue d'élargir sa portée, grâce à une approche à plusieurs volets, s'étendant rapidement au-delà des cadeaux officiels, en investissant dans des biens de consommation emballés, ainsi que dans le secteur des ventes en ligne. Comme GODIVA tient sa promesse « d'ouvrir les yeux des gens à un monde plus merveilleux », les clients peuvent donc s'attendre à trouver GODIVA chez de nombreux détaillants de qualité, dans des supermarchés, des pharmacies, en ligne et, selon le marché, dans des lieux de vente au détail comme les boutiques, les cafés et aussi GODIVA Delight. Pour GODIVA, être une entreprise citoyenne responsable s'avère une façon de faire des affaires. C'est une promesse que l'entreprise tient avec chaque intervenant : agir aujourd'hui pour un avenir meilleur. Afin d'optimiser son impact et conformément aux objectifs de développement durable établis par les Nations Unies, GODIVA concentre ses efforts sur l'autonomisation des femmes et sur l'aspect de durabilité. Pour en savoir plus, consultez le site GODIVA Cares.

