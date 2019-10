GoDaddy collabore avec l'entrepreneur Nicolas Duvernois pour inspirer les Québécois à se créer une présence en ligne

Nicolas Duvernois et GoDaddy encouragent les entrepreneurs québécois à se créer une présence en ligne pour les aider à atteindre leurs objectifs

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW/ - GoDaddy, l'entreprise qui soutient les entrepreneurs de tous les jours, a annoncé aujourd'hui qu'elle collabore avec l'entrepreneur, auteur et conférencier Nicolas Duvernois afin d'inspirer les Québécois à créer un site Web pour représenter leur entreprise en ligne. Dans ce but, GoDaddy et Nicolas ont travaillé main dans la main pour migrer le site Web de ce dernier sur la plateforme d'hébergement WordPress par GoDaddy.

Reconnu comme l'un des visages de l'entrepreneuriat au Québec, la détermination de Nicolas l'a mené à fonder l'entreprise Pur Vodka, qui produit la première vodka ultra premium faite au Canada, à écrire deux livres sur son parcours et à cofonder Adopte Inc, un concours entrepreneurial unique visant à donner un coup de pouce à la relève entrepreneuriale.

Le site Web de Nicolas bénéficie maintenant de l'hébergement WordPress de GoDaddy, qui s'occupe des mises à jour logicielles et de sécurité et des sauvegardes quotidiennes, et qui s'intègre facilement aux sites de paiements autorisés. L'hébergement WordPress de GoDaddy est la façon la plus facile de créer votre propre site Web avec options de personnalisation et un vaste éventail de fonctionnalités.

« Je suis très heureux de travailler avec l'équipe de GoDaddy Canada pour encourager les entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises du Québec à aller de l'avant et à créer un site Web pour leur projet », dit Nicolas. « GoDaddy a toujours été ma première destination lorsque j'ai un nouveau projet en tête. Mes entreprises ont toujours débuté avec l'achat de mon nom de domaine sur GoDaddy. »

« Nicolas Duvernois est un entrepreneur inspirant », dit Anne De Aragon, Vice-présidente et Directrice nationale chez GoDaddy Canada. « Nous sommes fiers qu'il soit un client GoDaddy et, en travaillant ensemble, nous pouvons partager un message fort pour encourager les Québécois à démarrer leur entreprise et à se créer une présence en ligne ».

GoDaddy offre une gamme de produits intégrés pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, du nom de domaine, de l'hébergement et de la construction d'un site Web, au marketing par courriel, à la sécurité Web et à la boutique en ligne. GoDaddy offre un service à la clientèle ouvert 24/7 pour aider à guider les clients dans la croissance de leur projet, et les aider à trouver les meilleurs outils pour répondre à leurs besoins.

À propos de GoDaddy

