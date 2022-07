GoDaddy Canada lance une nouvelle campagne au Québec mettant en vedette Patricia Paquin pour encourager les petites entreprises à grandir en ligne

Patricia Paquin met sa petite entreprise en ligne avec le créateur de sites Web de GoDaddy et lance un nouveau site Web pour Chez Cheval

MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW/ - GoDaddy, l'entreprise qui habilite les entrepreneurs de tous les jours, lance sa nouvelle campagne marketing afin d'encourager les entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises du Québec à créer un site Web et une boutique en ligne pour leur entreprise. GoDaddy Canada met de l'avant Patricia Paquin, propriétaire de Chez Cheval , pour montrer à quel point il est facile et utile pour les Québécois de créer une présence en ligne pour leur petite entreprise.

Ouvert en novembre 2019 à Mont-Saint-Hilaire, Chez Cheval est un café à vocation sociale où, actuellement, Paquin a employé des personnes touchées par un trouble du spectre de l'autisme. Avec Chez Cheval, Patricia espère aider les personnes atteintes d'autisme à entrer sur le marché du travail tout en ayant la possibilité de gagner confiance en leurs propres capacités.

Chez Cheval s'est avéré être une réussite pour Patricia, mais elle était maintenant prête à développer son entreprise et à poursuivre l'aventure en ligne. Pour son esprit entrepreneurial, le lancement d'un site Web et d'une boutique en ligne pour le café, qui jusque-là ne pouvait être trouvé que sur les médias sociaux, était le prochain choix logique. Avec une présence en ligne, Patricia pouvait continuer à faire connaître sa mission au Québec. C'est alors qu'elle s'est tournée vers GoDaddy, une compagnie engagée à soutenir les entrepreneurs qui se lancent dans une nouvelle aventure ou qui cherchent à développer leur entreprise et à les aider à renforcer leur présence en ligne.

Créer un site Web et une boutique en ligne avec le Créateur de sites Web de GoDaddy est facile. Les entrepreneurs ont non seulement accès à des outils utiles tels que GoDaddy Studio , qui permet aux utilisateurs de créer facilement des publications pour les médias sociaux de qualité professionnelle sans aucune compétence en matière de conception, mais aussi à l'outil intégré GoDaddy SEO , qui permet à leur site Web d'être mieux classé dans les résultats de recherche. Les clients potentiels peuvent ainsi trouver leur entreprise en ligne plus facilement. Les clients peuvent également bénéficier de thèmes de sites Web préétablis qu'ils peuvent personnaliser, même sans expérience en matière de conception, afin que leur site Web soit aussi agréable à l'œil qu'à l'utilisation.

« Les deux dernières années ont été difficiles pour les petites entreprises au Québec, et nous sommes fiers de nous associer à Patricia Paquin et Chez Cheval pour célébrer la créativité et la résilience des entrepreneurs, » a déclaré Anne De Aragon, vice-présidente et directrice nationale de GoDaddy Canada. « GoDaddy Canada offre des outils et des conseils en ligne faciles et abordables pour aider les entrepreneurs de tout le pays à continuer à s'adapter et à prospérer en ligne. »

Lorsque les restaurants ont dû fermer en mars 2020, Patricia Paquin et son partenaire Louis-François Marcotte ont décidé de transformer Chez Cheval en un service de traiteur, où les clients pouvaient également commander et récupérer des repas frais. Tout au long de la pandémie, le service de traiteur est devenu une partie essentielle de leur activité et cela a si bien fonctionné que, Patricia a décidé de continuer à offrir ce service. Bien que Chez Cheval continue de servir ses clients à son emplacement à Mont-Saint-Hilaire, les clients peuvent maintenant trouver et acheter de la marchandise sur leur nouvelle boutique en ligne GoDaddy.

SOURCE GoDaddy

Renseignements: Simon Langlois, [email protected], 438-870-0327