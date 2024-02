GoAERO lance un concours doté de plus de 2 millions de dollars en prix pour inspirer la création d’engins volants polyvalents destinés aux interventions d’urgence.

Un concours mondial s'étendant sur trois ans récompensera les équipes qui conçoivent, développent et développent des solutions aériennes servant l'intérêt public

SANTA CLARA, Californie, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de l'édition 2024 de la conférence « Transformative Vertical Flight » de la Vertical Flight Society , GoAERO a annoncé le lancement de son concours mondial s'étendant sur trois ans, et doté du prix GoAERO, qui vise à inspirer la création d'engins volants portables, polyvalents et autonomes destinés aux interventions d'urgence. Tout au long du concours, les équipes se disputeront des prix totalisant plus de 2 millions de dollars.

Le concours est un appel mondial lancé aux entrepreneurs, aux ingénieurs, aux étudiants et aux entreprises pour qu'ils créent des solutions aériennes capables de secourir des personnes en danger ainsi que de répondre aux défis posés par les urgences médicales, les crises humanitaires, les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Les équipes seront mises au défi de concevoir, de mettre au point et de construire des technologies aériennes d'intervention d'urgence permettant de secourir des personnes, de dépêcher les premiers intervenants, d'envoyer des fournitures d'urgence et de contribuer aux efforts humanitaires.

« Les intervenants d'urgence risquent leur vie pour aider les personnes dans le besoin », a déclaré Gwen Lighter, chef de la direction de GoAERO. « Ils méritent d'avoir accès aux technologies les plus pointues et les plus performantes, pour leur permettre d'effectuer un large éventail de missions de secours. Le prix GoAERO vise à servir de catalyseur à la création d'engins volants d'intervention d'urgence abordables, portables, polyvalents et autonomes, qui aideront à combler une lacune critique dans la technologie liée aux interventions d'urgence. »

Le prix GoAERO est soutenu par un vaste réseau de chefs de file reconnus à l'échelle internationale dans le domaine de l'industrie aéronautique et aérospatiale, notamment Boeing , NASA , RTX , Iridium , Xwing et d'autres entreprises de cette industrie. Dans le cadre du concours, les équipes auront accès à des mentors et à des spécialistes techniques travaillant pour un certain nombre de ces entreprises, ainsi qu'à des formations, des conférences et des logiciels.

S'exprimant aux côtés de Gwen Lighter lors de la conférence, Bob Pearce, administrateur associé de la mission de recherche aéronautique de l'Aeronautics Research Mission Directorate de la NASA, a déclaré : « La NASA a une longue tradition de technologies innovantes qui améliorent la vie quotidienne et soutiennent la réponse aux catastrophes. GoAERO partage notre vision selon laquelle l'aviation pourrait être exploitée pour explorer, découvrir et bâtir un avenir meilleur pour l'humanité. »

Le concours comporte trois étapes. La première étape, « l'étape papier », exigera la soumission de fichiers techniques numériques. L'étape 2 sera la phase de construction, et exigera la validation du concept au moyen d'un engin volant à échelle réduite ou grandeur nature. L'étape 3 sera la dernière étape et comprendra le vol final, au cours duquel les équipes devront effectuer cinq missions d'intervention d'urgence réelles au moyen de leurs engins volants.

Pendant le vol final, les engins volants seront jugés sur leur précision, leur productivité, leur capacité à faire face à l'adversité, leur adaptation et leur facilité de manœuvre. L'équipe qui accumulera le plus de points dans chaque catégorie remportera le grand prix de 750 000 dollars. Les équipes auront également la possibilité de gagner le prix Disruptor de RTX, accompagné d'un prix de 100 000 dollars, et le prix Autonomy, également accompagné d'un prix de 100 000 dollars. D'autres prix seront remis tout au long du concours.

À propos de GoAERO

GoAERO a été fondée pour créer des technologies de vol transformatrices permettant de sauver des vies. Notre mission consiste à mettre au point des solutions aériennes novatrices qui permettent de répondre aux défis que représentent les catastrophes naturelles, les urgences médicales, les changements climatiques et les crises humanitaires - et à créer un réseau collaboratif entre l'industrie, les gouvernements, les organisations aéronautiques et les organisations de premiers intervenants afin d'assurer le déploiement futur sécurisé et efficace de ces engins volants pouvant sauver des vies.

En 2024, GoAERO a lancé le prix GoAERO, un concours mondial visant à inspirer la création d'engins volants d'intervention d'urgence permettant de secourir les personnes en danger et de répondre aux catastrophes là où elles se produisent. Offrant plus de 2 millions de dollars en prix, le concours permettra de créer des engins volants sécuritaires, portables, robustes et autonomes. Les équipes participant au prix GoAERO rivaliseront pendant une période de trois ans et bénéficieront d'un mentorat d'expert, d'une visibilité mondiale, d'un accès à des logiciels, des produits et des services, ainsi que de prix en argent. Pour inscrire une équipe ou en savoir plus sur le prix GoAERO, veuillez consulter : GoAEROprize.com .

