GO Productivity aide les entreprises de l'Ouest canadien à améliorer leur compétitivité

Mélanie Joly annonce que l'encadrement aide les petites et moyennes entreprises à mettre l'accent sur des améliorations qui sont durables et qui favorisent la croissance à long terme.

EDMONTON, le 11 fév. 2020 /CNW/ - GO Productivity d'Edmonton, organisme sans but lucratif qui fournit des services de consultation professionnels en matière de productivité et de consultation, un joue un rôle important dans l'accélération de la croissance des entreprises de l'Ouest canadien. Elle met à l'essai un programme intégré d'amélioration de la productivité en Alberta et en Colombie-Britannique. Le programme Assessment, Roadmap and Coaching (ARC) cible les petites et moyennes entreprises qui cherchent à optimiser leurs activités pour prospérer sur les marchés actuels et futurs.

Nous vous appuyons en investissant dans les gens de l'Ouest

L'économie et les emplois de l'avenir de l'Ouest canadien dépendent de la capacité des entreprises canadiennes à continuer de s'adapter, d'innover et de maintenir leur avantage concurrentiel dans une économie dynamique et de plus en plus mondialisée. Le gouvernement du Canada sera toujours un allié pour aider les entreprises de l'Ouest à créer de bons emplois locaux ici à Edmonton et partout dans l'Ouest.

Voilà pourquoi, pendant son séjour à Edmonton, Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada fournira un investissement pouvant atteindre 596 000 dollars pour aider GO Productivity à améliorer la compétitivité des entreprises de l'Ouest canadien.

Le programme ARC de GO Productivity aide les entreprises à mettre l'accent sur des améliorations durables et la croissance à long terme. Les entreprises participantes examinent de nombreux domaines d'amélioration de la productivité, notamment : la mise en œuvre de la pensée LEAN, l'amélioration des communications, la détection de défauts ou d'erreurs, l'inventaire de l'offre et de la demande, et l'amélioration de la production et des effectifs. Par exemple, IMARK Architectural Metals a utilisé de nouvelles idées pour créer des gains d'efficience en fabrication et ouvrir la porte à des possibilités d'expansion de l'entreprise.

Citations

« Des entreprises fortes et en plein essor sont essentielles à la réussite et à la croissance de l'Ouest canadien. En investissant dans des organisations locales comme GO Productivity, nous appuyons des entrepreneurs créatifs locaux et des entreprises novatrices locales et nous les aidons à améliorer leur productivité, à développer leurs activités et à devenir des chefs de file mondiaux. La collaboration avec vous fait grandir l'Ouest. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nous sommes heureux de recevoir ce financement du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest qui permettra à GO Productivity de continuer à aider l'industrie à renforcer ses capacités en matière d'amélioration de la productivité, d'innovation, de collaboration et de réussite opérationnelle. »

- Brian Pardell, directeur général intérimaire de GO Productivity et vice-président associé, Développement des affaires et ventes, Northern Alberta Institute of Technology Industry Solutions

« Le programme ARC a vraiment servi de tremplin aux changements que nous souhaitons accomplir dans notre entreprise; une culture axée sur l'amélioration continue, un meilleur service pour nos clients et de nouvelles possibilités de croissance. Ayant déjà mis en œuvre plus de dix de nos idées depuis la fin du programme, nous avons appliqué un tiers des idées sur notre liste, mais le véritable avantage que nous constatons est que de nouvelles idées sont continuellement ajoutées à la liste - un signe pour nous que le programme a fonctionné et que notre culture commence à changer. »

- Chris Sims, gestionnaire des opérations, IMARK Architectural Metals

Faits en bref

Cet investissement est effectué dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest, qui est mis en œuvre par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) fait des investissements stratégiques dans des initiatives - menées par des organismes sans but lucratif - qui améliorent et renforcent l'économie de l'Ouest canadien. Des contributions seront versées à des projets qui appuient le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien, ainsi qu'à des activités où les avantages économiques ou reliés à l'emploi s'accroissent principalement dans l'Ouest canadien.

Le programme pilote ARC de GO Productivity aide 30 entreprises, dont 5 entreprises autochtones, à trouver des solutions en matière de productivité.

Des 30 entreprises participantes, 22 sont originaires de l' Alberta et 8 sont situées en Colombie-Britannique.

et 8 sont situées en Colombie-Britannique. Go Productivity est un partenaire stratégique avec la Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) et est établi dans le Productivity and Innovation Centre de la NAIT.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Diversification de l'économie de l'Ouest Canada sur Twitter : @DEO_Canada

Suivez GO Productivity pour en savoir plus sur les améliorations de la productivité : @GOProductivity

Suivez le NAIT, une institution polytechnique de premier plan vouée à la réussite des étudiants : @NAIT

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Jeremy Ghio, Directeur des Communications, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Donna Kinley, Gestionnaire des Communications, Alberta, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, [email protected]; Marta Gold, Relations avec les médias, NAIT, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/