L'application Gnomi offre un programme de médias payés sans précédent qui donne aux journalistes l'occasion de partager leur opinion et de bâtir leur auditoire mondial.

LOS ANGELES, 13 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'application mondiale révolutionnaire de nouvelles agrégées Gnomi, qui vise à favoriser les conversations mondiales en permettant un partage transparent de l'information, lance son programme de médias payés. Cette nouvelle initiative audacieuse invite les rédacteurs, journalistes et leaders d'opinion indépendants établis à partager et à monétiser du contenu original sur la plateforme.

Ce contenu vient compléter le flux de nouvelles mondial de base de Gnomi, qui utilise la technologie d'apprentissage automatique pour traduire les nouvelles provenant des 22 pays dont le PIB est le plus élevé et en plus de 11 langues, en temps réel.

Dès d'aujourd'hui, le programme de journalisme payé de Gnomi accepte les candidatures d'auteurs, de journalistes et de leaders d'opinion expérimentés, qui ont utilisé leur savoir-faire numérique pour bâtir une communauté numérique et qui cherchent des moyens de partager du contenu original de leur point de vue unique. Les rédacteurs peuvent contribuer à la plateforme dans un large éventail de catégories, comme la santé, la politique, le divertissement, les sports, les affaires, le style de vie et les sciences, et plus encore, tout en respectant les lignes directrices de base de leur communauté. L'équipe de Gnomi examinera chaque demande attentivement et informera le demandeur de son statut dans un délai de deux à cinq jours ouvrables. Une fois que sa demande est acceptée, l'auteur(e) peut négocier un tarif équitable par article.

« L'industrie des médias fait face à une crise sans précédent, dans un contexte de mises à pied généralisées qui laissent les journalistes talentueux dans un état d'incertitude, mais Gnomi croit que les excellentes capacités de rédaction et la voix des auteurs talentueux ne devraient pas être freinées par les limites de l'édition traditionnelle », a déclaré Eva Cicinyte, cheffe de la direction et fondatrice de Gnomi App. « Nous croyons au pouvoir du journalisme indépendant et nous avons mis au point une plateforme de pointe qui permet aux rédacteurs de prendre le contrôle de leur contenu, de communiquer directement avec leur auditoire et de gagner de l'argent en même temps. Nous redonnons le pouvoir aux journalistes. N'est-ce pas la meilleure façon de démontrer la valeur de notre plateforme? Nous espérons faire croître notre communauté Gnomi en élargissant le public individuel d'un réseau dynamique d'auteurs passionnés par le récit. »

Faits saillants du programme de médias payés de Gnomi :

Écrivez sur des sujets qui vous tiennent à cœur.

Obtenez une rémunération pour chaque article.

Augmentez votre portée mondiale pour bâtir votre auditoire, votre portefeuille et votre marque.

Personnalisez et améliorez le contenu au moyen d'images, de vidéos, d'une gamme de styles de police et d'autres outils qui contribuent à créer un récit fascinant.

Lien vers l'application de journalisme payé de Gnomi : https://www.gnomi.com/journalismprogram

À propos de Gnomi L'application Gnomi est une plateforme mondiale qui sert à la fois de service mondial de diffusion de nouvelles en continu (avec des sources provenant des 22 pays dont le PIB est le plus élevé, traduite en plus de 11 langues en temps réel) et de plateforme de publication, créant un espace innovant pour des discussions éclairées avec une multitude de perspectives diverses. La plateforme a été officiellement lancée le 3 mai 2024.

