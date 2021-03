GNL Sag-Lac : fier que les impacts économiques soient reconnus par le BAPE

SAGUENAY, QC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les 37 000 membres du groupe GNL Sag-Lac et 15500 signataires de la pétition en soutien au projet GNLQ prennent acte du rapport du BAPE qui a été rendu public plus tôt aujourd'hui et demande maintenant au gouvernement du Québec de donner rapidement son feu vert au Projet Énergie Saguenay.

Déposé le 10 mars dernier, le ministre de l'Environnement, Benoit Charrette a rendu public les recommandations contenues dans le rapport. Les conclusions des commissaires, nous espérons, mèneront le gouvernement du Québec à donner rapidement son approbation au projet. Depuis l'annonce du projet en 2014, la population régionale s'est largement rangée derrière le projet, exigeant que le gouvernement du Québec donne son aval.

« Maintenant que le rapport est déposé, nous soulignons que le BAPE reconnaît les retombées économiques importantes du projet pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean»» a déclaré Pierre Charbonneau, porte-parole des 37 000 membres du Groupe Sag-Lac et des 15000 signataires de la pétition. « Nous sommes impatients de voir le début du chantier de construction et l'arrivée des emplois dans notre région qui en a tant besoin. »

« Énergie Saguenay est un projet ambitieux et structurant pour notre région. Après cette année économique difficile pour toute la population du Québec, notre gouvernement doit avoir le courage et l'audace de miser sur des projets qui vont créer des emplois et innover en termes de nouvelle économie » a déclaré M. Pierre Charbonneau.

Le projet permettra, à terme, de créer 1100 emplois industriels permanents et 6000 emplois de qualité spécialisés dans la construction, dans une région qui en a grandement besoin. Tous les emplois, y compris ceux des métiers la construction sont importants pour la région, et méritent le respect de tous.

SOURCE Comité GNL Sag-Lac

