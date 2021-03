GNL Québec : un projet important pour le Saguenay et pour la transition énergétique

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rendait aujourd'hui public son rapport sur le projet GNL Québec, l'économiste et directeur des opérations Miguel Ouellette, et l'économiste Olivier Rancourt de l'Institut économique de Montréal ont souhaité réagir.

« Le projet GNL Québec représenterait le plus important investissement privé de l'histoire de la province. On ne peut pas se permettre de lever le nez sur un tel projet », fait valoir M. Ouellette. « De plus, il faut bien comprendre que le gaz naturel liquéfié serait exporté afin de permettre à des pays qui utilisent des combustibles plus polluants comme le charbon de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je me questionne donc sur l'affirmation du BAPE voulant que le projet puisse freiner la transition énergétique. On dirait qu'ils ne réalisent pas que tous les pays ne partent pas du même endroit. Il y a des gains nets à aller chercher », ajoute l'économiste.

« Ce qui est le plus frappant dans le rapport du BAPE, c'est qu'ils se disent dans l'incapacité de se prononcer sur l'acceptabilité sociale de GNL Québec dans sa région d'accueil. C'est franchement difficile à croire », s'étonne M. Rancourt. « Les sondages menés au Saguenay sont très clairs : les gens de la région veulent que le projet se concrétise. Évidemment, des groupes d'activistes, souvent montréalais, se sont prononcés contre le projet. Mais cela n'enlève rien au fait que les gens du Saguenay, ceux qui sont directement concernés, veulent que le projet se matérialise, » poursuit l'économiste.

