GNL Québec poursuit la bonification du projet Énergie Saguenay

SAGUENAY, QC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - GNL Québec poursuit le développement du projet Énergie Saguenay et confirme sa volonté de se démarquer de ce qui se fait ailleurs dans le monde en développant un projet unique qui ira au-delà, dans plusieurs cas, des plus hauts standards actuels de l'industrie. Fruit du travail des derniers mois, c'est une vingtaine de nouveaux engagements afin de réduire les impacts du projet tout en maximisant les bénéfices pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour le Québec. Avec une cinquantaine d'engagements et de bonifications apportées depuis 2014, l'équipe de GNL Québec propose aujourd'hui, en continuité avec son approche d'amélioration continue, un projet perfectionné grâce à la collaboration répétée des acteurs du milieu.

À la suite des nombreuses consultations tenues par GNL Québec, des équipements et procédures ont été modifiés, des programmes de suivi ont été précisés et des engagements supplémentaires ont été pris afin de répondre aux préoccupations soulevées.

« Aligné avec nos valeurs entrepreneuriales et d'innovation, nous travaillons, depuis les premières étapes de planification d'Énergie Saguenay, de concert avec la communauté et nos différents partenaires, à l'amélioration et à la bonification des diverses composantes du projet. Il a fallu parfois être créatifs pour identifier des solutions qui répondaient encore mieux aux préoccupations. C'est la force de notre équipe : celle de vouloir se dépasser et faire les choses différemment. C'est ce qui nous distingue de la concurrence et qui fait que notre projet demeure encore unique dans son genre. Ce travail de collaboration visera à continuer d'augmenter notre performance environnementale pour rendre disponible le gaz naturel ayant la plus faible empreinte carbone au monde et ainsi contribuer à réduire de 28 millions de tonnes par années les émissions de GES mondiales », a déclaré Tony Le Verger, président de GNL Québec

Réduction des émissions de GES : aller encore plus loin avec de nouveaux engagements

GNL Québec a déjà pris l'engagement d'atteindre la carboneutralité du complexe de liquéfaction dès sa première année d'opération. En complément de ce plan de carboneutralité et afin de s'assurer que le projet ne contribue pas à accroître le bilan du Québec, GNL Québec s'engage également à ce que les émissions qui ne pourraient être évitées ou captées soient compensées par des projets réalisés sur le territoire québécois. L'utilisation de l'hydroélectricité distingue le projet Énergie Saguenay des autres projets similaires en exploitation ou en développement aux États-Unis en permettant une réduction de 84 % des émissions de GES. Afin de le démontrer, GNL Québec avait mandaté un tiers indépendant pour conduire une analyse de cycle de vie du projet, de l'exploration gazière à l'utilisation finale sur les marchés mondiaux. Par souci de transparence et afin de confirmer le potentiel du projet, cette analyse du cycle de vie sera mise à jour après la signature des contrats de vente afin qu'elle reflète le scénario commercial réel. De plus, GNL Québec mettra en place un système de traçabilité de son approvisionnement permettant de fournir l'empreinte carbone complète du gaz naturel liquéfié produit par Énergie Saguenay, entre le lieu de production et le site de regazéification sur le marché de destination. Avec ce développement encore unique et novateur, cet élément sera un facteur différentiateur auprès des clients potentiels de GNL Québec qui recherchent de plus en plus à avoir plus d'information à ce sujet.

Réduction du bruit subaquatique : la volonté de faire partie de la solution

Puisque toute activité actuelle ou supplémentaire sur le Saguenay (croisière, traverse, transport de marchandise, observation, etc.) constitue un risque au plan de rétablissement de la population de bélugas du Saint-Laurent, GNL Québec entend redéfinir les standards en matière de réduction du bruit subaquatique. En plus d'utiliser des navires conçus spécifiquement pour le projet et dotés des technologies de réduction de l'empreinte sonore les plus performantes ainsi que des mesures prises dans la Charte d'engagements environnementaux pour la protection des mammifères marins, GNL Québec procédera à une mise à niveau de ses navires tous les cinq ans et, lorsque possible, les équipera des dernières technologies ayant démontré leur efficacité afin d'améliorer leur performance sonore. Les procédures de navigation seront également adaptées selon l'avancement de la science pour maximiser l'efficacité des navires et ainsi réduire les émissions sonores.

Finalement, afin de faire confirmer l'efficacité des mesures et modifications apportées lors de la conception, GNL Québec fournira aux autorités un rapport comparant les émissions sonores des navires conçus pour le projet à celles d'un navire représentatif de l'industrie, tout en obtenant la certification de navires « silencieux ».

Contrôler et minimiser les impacts sur le milieu d'accueil

Les engagements pris à ce stade de développement du projet témoignent de l'intention de GNL Québec de développer le projet Énergie Saguenay dans le plus grand respect du milieu et de ses communautés. Le respect de ces engagements pourra être assuré grâce à la poursuite des activités de consultations avec les différents comités en plus de développer un programme de suivi des impacts spécifique à l'industrie touristique locale.

En plus des engagements déjà pris quant à l'utilisation des meilleures pratiques de contrôle des niveaux sonores et d'émissions de poussière pendant les phases de construction et d'opération, GNL Québec s'assurera de la mise en place d'un programme d'amélioration continue pour la réduction des émissions sonores de son site.

De nombreux autres engagements

Dans le cadre de son processus d'évaluation environnementale, GNL Québec a pris de nombreux autres engagements concernant notamment la protection des milieux humides, la protection de la faune et des habitats terrestres et marins ainsi que la consommation d'eau.

« En favorisant un dialogue ouvert et honnête avec nos partenaires et les communautés, GNL Québec a pu répondre aux préoccupations soulevées et ainsi obtenir l'appui de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous souhaitons également poursuivre le dialogue avec les communautés, incluant les Premières Nations, afin d'améliorer le projet avec ce que nous avons entendu au fil des consultations. Grâce à l'expertise québécoise, le projet Énergie Saguenay offre une opportunité unique de diversification économique régionale en plus de représenter pour le Québec une occasion de se positionner comme acteur de premier plan dans la transition énergétique mondiale », a ajouté le président Tony Le Verger.

À propos d'Énergie Saguenay

Depuis 2014, GNL Québec développe des installations d'exportation de GNL neutres en carbone dans le port de Saguenay. Le projet Énergie Saguenay comprend deux trains de liquéfaction, des installations de stockage et une infrastructure d'expédition maritime. Il sera le premier centre d'exportation à grande échelle de GNL au monde entièrement alimenté par l'hydroélectricité, ce qui en fera l'usine de liquéfaction de gaz naturel la plus propre et aux émissions de GES les plus faibles au monde. En plus d'offrir des avantages économiques immédiats et durables au Québec, ce projet d'environ 9 milliards $ canadiens a pour but de soutenir la lutte aux changements climatiques en Europe, en Asie et dans d'autres régions du monde en fournissant une source d'énergie de transition qui peut remplacer des sources d'énergie plus polluantes, comme le charbon et le pétrole. La société GNL Québec est détenue par Symbio Infrastructure.

