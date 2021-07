GNL Québec met fin à sa relation avec la Société Générale dans le cadre du projet Énergie Saguenay

SAGUENAY, QC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - GNL Québec annonce qu'elle a mis fin dans les dernières semaines à sa relation avec la Société Générale en raison des récentes déclarations publiques de cette dernière. GNL Québec prends acte de la reconnaissance publique par la Société Générale vis à vis nos démarches pour limiter l'empreinte carbone du projet Énergie Saguenay.

« Nous avons déterminé qu'il était dans l'intérêt de GNL Québec de quitter la Société Générale. Nous avons la chance d'être soutenus par un ensemble très solide de conseillers, et il est courant pour les entreprises d'infrastructure comme nous, de changer de conseiller lors des phases de pré-construction d'un projet en développement » a déclaré le président de GNL Québec, Tony Le Verger.

À propos d'Énergie Saguenay

Depuis 2014, GNL Québec développe des installations d'exportation de GNL neutres en carbone dans le port de Saguenay. Le projet Énergie Saguenay comprend deux trains de liquéfaction, des installations de stockage et une infrastructure d'expédition maritime. Il sera le premier centre d'exportation à grande échelle de GNL au monde entièrement alimenté par l'hydroélectricité, ce qui en fera l'usine de liquéfaction de gaz naturel la plus propre et aux émissions de GES les plus faibles au monde. En plus d'offrir des avantages économiques immédiats et durables au Québec, ce projet d'environ 9 milliards $ canadiens a pour but de soutenir la lutte aux changements climatiques en Europe, en Asie et dans d'autres régions du monde en fournissant une source d'énergie de transition qui peut remplacer des sources d'énergie plus polluantes, comme le charbon et le pétrole. La société GNL Québec est détenue par Symbio Infrastructure.

