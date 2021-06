GNL Québec et Hanseatic Energy Hub (via ses principaux actionnaires) coopèrent pour créer une chaîne d'approvisionnement à faibles émissions de GES pour le GNL entre le Canada et l'Allemagne

STADE, Allemagne et SAGUENAY, QC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - GNL Québec et Buss Group, aux côtés de ses autres actionnaires dans Hanseatic Energy Hub, sont heureuses d'annoncer la création d'un partenariat stratégique visant à mettre sur pied une chaîne d'approvisionnement à faibles émissions de GES pour le gaz naturel liquéfié (GNL) entre le Canada et l'Allemagne.

Les parties ont convenu d'élaborer conjointement des normes et des processus pour l'importation de GNL provenant du terminal d'exportation neutre en carbone d'Énergie Saguenay de GNL Québec, au Canada, au terminal de regazéification neutre en carbone de Hanseatic Energy Hub à Stade, près de Hambourg, en Allemagne. L'objectif stratégique consiste à répondre à la demande croissante pour des importations de gaz naturel en Allemagne, engendrée par le retrait du charbon et le déclin de la production domestique européenne, et par l'accent plus marqué mis sur la réduction de l'empreinte carbone des chaînes d'approvisionnement. Dans le cadre de cette entente, GNL Québec et Hanseatic Energy Hub exploreront des solutions réglementaires et technologiques portant sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin de surveiller et de réduire les gaz à effet de serre (GES) associés à chaque chargement, y compris le traçage des molécules à l'aide de la technologie de chaîne de blocs (« blockchain »).

Tony Le Verger, président de GNL Québec, a déclaré : « Avec cette annonce, le projet Énergie Saguenay franchit un nouveau jalon important de son développement et nous sommes enchantés de travailler en partenariat avec les actionnaires de Hanseatic Energy Hub. Nos deux entreprises partagent une mission, une vision et des valeurs communes favorisant l'accélération de la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. »

Manfred Schubert, directeur général et actionnaire de Hanseatic Energy Hub, a ajouté : « Nous avons trouvé en GNL Québec un partenaire stratégique pour nous aider à jouer un rôle actif dans la transition énergétique qu'il est nécessaire de réaliser. Ce partenariat constitue la base pour fournir du GNL canadien à faibles émissions de GES au secteur industriel allemand. Nous avons l'assurance que cette entente soutient le partenariat énergétique noué entre les gouvernements de nos deux pays en mars dernier. Notre vision à long terme consiste à faire de Hanseatic Energy Hub un terminal de premier plan qui fournira des carburants neutres en carbone, comme de l'hydrogène, à notre secteur industriel. »

Tony Le Verger a conclu : « Ce partenariat stratégique aide GNL Québec à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES à l'échelle mondiale. Nous comprenons les tendances sous-jacentes et l'importance grandissante du traçage de chaque molécule jusqu'à son origine. Nous sommes ainsi très heureux de collaborer avec notre nouveau partenaire pour mettre au point des solutions qui pourraient fournir aux consommateurs sur les marchés finaux de l'information plus complète et exacte sur l'empreinte carbone de notre GNL canadien à faibles émissions de GES. Les fondateurs de notre entreprise ont toujours eu pour vision de développer nos projets en combinant les normes reconnues de l'industrie aux technologies de pointe, à l'innovation, à la responsabilité sociale des entreprises et à une saine gouvernance environnementale. »

À propos de Hanseatic Energy Hub

La société Hanseatic Energy Hub GmbH (HEH) développe le centre Hanseatic Energy Hub dans le parc industriel de Stade. La société y exploitera un terminal de regazéification de GNL d'une capacité de 12 milliards m³/an à compter de 2026 pour répondre à la demande locale en gaz naturel. De plus, ce centre répondra aux besoins à long terme en importation d'énergie abordable pour soutenir l'économie de l'Allemagne. Les importations de gaz demeureront la pierre d'assise de l'alimentation en énergie en Allemagne, même dans le contexte d'une combinaison future de sources énergétiques neutres pour le climat. Les étapes d'expansion à venir prévoient l'utilisation du centre pour l'importation de sources d'énergie fondées sur l'hydrogène neutres du point de vue climatique. Les partenaires actuels de Hanseatic Energy Hub sont Partners Group (Suisse), Fluxys (Belgique) et le groupe Buss de Hambourg.

Pour plus d'information, visitez les sites

http://www.hanseatic-energy-hub.de et https://www.linkedin.com/company/hanseatic-energy-hub/.

À propos d'Énergie Saguenay

Depuis 2014, GNL Québec développe des installations d'exportation de GNL neutres en carbone dans le port de Saguenay. Le projet Énergie Saguenay comprend deux trains de liquéfaction, des installations de stockage et une infrastructure d'expédition maritime. Il sera le premier centre d'exportation à grande échelle de GNL au monde entièrement alimenté par l'hydroélectricité, ce qui en fera l'usine de liquéfaction de gaz naturel la plus propre et aux émissions de GES les plus faibles au monde. En plus d'offrir des avantages économiques immédiats et durables au Québec, ce projet d'environ 9 milliards $ canadiens a pour but de soutenir la lutte aux changements climatiques en Europe, en Asie et dans d'autres régions du monde en fournissant une source d'énergie de transition qui peut remplacer des sources d'énergie plus polluantes, comme le charbon et le pétrole. La société GNL Québec est détenue par Symbio Infrastructure.

energiesaguenay.com hanseatic-energy-hub.de

SOURCE GNL Québec

Renseignements: Équipe de communication, GNL Québec, Projet Énergie Saguenay, +1 581 222-0909, [email protected]; Morten Lund, Hanseatic Energy Hub, +49 40 3198 1226, [email protected]