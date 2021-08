Le résultat a pour nom Jabra Enhance MC Plus, un dispositif sonore tout-en-un de haute technologie unique pour les nombreuses personnes qui souffrent d'une perte auditive légère à modérée, mais qui ne sont pas encore prêtes à porter des prothèses auditives traditionnelles toute la journée. Jabra Enhance Plus offre une solution de style de vie pour aider les gens à mieux suivre les conversations dans certaines situations, comme les rassemblements sociaux, les réunions ou la consultation des médias.

Jabra Enhance Plus offre un véritable facteur de forme sans fil miniaturisé, 50 % plus petit que le Jabra EliteMC 75t, qui est déjà l'un des plus petits écouteurs sans fil sur le marché. Les écouteurs Jabra Enhance Plus comprennent également les appels, la qualité de la musique et l'expérience auxquels les utilisateurs s'attendent des écouteurs sans fil de première qualité. Ils fourniront aux utilisateurs une prothèse auditive miniaturisée, discrète et confortable. Leur conception élégante allie des lignes organiques et modernes, créant une apparence agréable à l'intérieur et à l'extérieur de l'oreille. L'utilisateur peut personnaliser les écouteurs sur son téléphone intelligent au moyen de l'application Jabra Enhance. Leur taille extrêmement petite les rend pratiquement invisibles. L'oreillette Enhance Plus agit également comme un écouteur sans fil de première qualité, offrant une expérience 3-en-1 pour l'amélioration de l'ouïe, de la musique et des appels. L'utilisateur peut facilement effectuer l'installation unique en quelques minutes. Il aura alors accès à des commandes pratiques et simples pour ajuster le volume et le mode d'écoute pour tous les environnements.

« En combinant l'expertise de nos services audio médicaux et de consommation, les écouteurs Jabra Enhance Plus offriront une solution sonore à ceux d'entre nous qui ont de la difficulté à entendre dans la vie de tous les jours, a déclaré René Svendsen-Tune, chef de la direction de GN Audio (Jabra). Cela change la donne. Nous redonnons aux gens le plein contrôle de leurs facultés auditives tout en leur offrant une véritable expérience audio sans fil. »

Jabra Enhance Plus sera d'abord offert aux États-Unis et vendu par l'entremise de professionnels agréés en soins auditifs. Les utilisateurs bénéficieront d'un examen et d'une évaluation de l'ouïe, ce qui leur permettra de s'assurer que les écouteurs Jabra Enhance Plus répondent à leurs besoins auditifs.

Cela fait du modèle Jabra Enhance Plus un excellent premier pas vers la santé auditive. On peut l'utiliser pour améliorer l'ouïe dans une variété d'environnements comme les restaurants, les réunions de travail et les rassemblements familiaux. Les utilisateurs bénéficieront également de la fonctionnalité traditionnelle des écouteurs pour notamment écouter les médias, travailler à domicile et se déplacer entre la maison et le bureau.

« Avec les écouteurs Jabra Enhance Plus, nous voulons améliorer la santé auditive d'un encore plus grand nombre de personnes qui en ont besoin, a déclaré Gitte Aabo, PDG de GN Hearing. Le traitement de la perte auditive a un effet positif sur le bien-être et la qualité de vie, ce qui contribue à la santé globale d'une personne. Cette innovation aidera de nombreuses personnes à entreprendre leur parcours vers la santé auditive. Nous leur offrons des écouteurs sans fil uniques qui leur permettent de veiller à leur santé tout en leur assurant un accès à des soins et à des conseils professionnels. »

Caractéristiques permettant une expérience sonore claire

Conception de petite taille, discrète et élégante

Quatre fonctions de traitement du son compactes pour plus de clarté sonore, notamment :

Compresseur de distorsion : analyse des sons similaire à celle de l'oreille humaine pour obtenir une qualité sonore plus naturelle

Réduction numérique du bruit : offre un confort d'écoute et assure la clarté de la parole dans divers environnements sonores

Suppression numérique de la réaction acoustique : empêche le retour sonore indésirable d'interférer avec l'amplification de la qualité du son

Focalisateur binaire (avec directionnalité) : isole le son qui se présente devant l'utilisateur, lui permettant de se concentrer sur ce qui est important

isole le son qui se présente devant l'utilisateur, lui permettant de se concentrer sur ce qui est important

Codec de haute qualité pour une bonne qualité sonore en continu et des appels et de la musique plus clairs

Application Jabra Enhance offrant un processus d'installation convivial, facile et rapide

Commandes simples pour une utilisation quotidienne et un réglage du volume

Résistance à l'eau et à la poussière cotée IP52

Compatible avec certains téléphones intelligents

Offert en deux couleurs : gris foncé et beige doré

Fusion de la puissance de GN Audio et GN Hearing

L'élaboration de la gamme Jabra Enhance est l'aboutissement d'années de recherche du Groupe GN sur le comportement des consommateurs, les problèmes d'audition et les préférences. En lançant la gamme Jabra Enhance Plus, la marque Jabra de GN Audio allie son expertise dans les technologies sans fil et l'électronique grand public à l'héritage des appareils auditifs de GN Hearing pour offrir de nouvelles solutions aux utilisateurs en fonction de leurs désirs et de leurs besoins auditifs. Cette expertise combinée permet à la gamme Jabra Enhance d'offrir à des millions de personnes une nouvelle option pour franchir la première étape de leur parcours en matière de santé auditive - allant d'un appareil auditif de haute technologie avec les modèles Jabra Enhance Plus à une prothèse auditive de pointe avec la gamme Jabra Enhance Pro, lancée dans certains canaux en juin 2021.

Offert à la vente :

Les écouteurs Jabra Enhance Plus seront d'abord vendus aux États-Unis, puis dans d'autres pays. Ils seront offerts dans certaines cliniques de soins auditifs. Nous prévoyons lancer le modèle Jabra Enhance Plus vers la fin de l'année et nous ferons des mises à jour entre-temps. Les prix seront communiqués ultérieurement. Les écouteurs Jabra Enhance Plus visent à fournir aux utilisateurs un dispositif médicalement réglementé, que nous nous efforcerons de faire autoriser en vertu de la réglementation appropriée.

Pour en savoir plus sur le nouveau Jabra Enhance Plus, visitez le www.jabra.com/enhance-plus.

