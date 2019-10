GN Corporation et le Laboratoire évolutionnaire de science Edogawa commanditent conjointement la conférence scientifique internationale NCRM NICHE 2019, le 15 octobre 2019

-L'installation de traitement anti-cancéreux BNCT de l'hôpital Edogawa accueille une équipe internationale d'éminents médecins et scientifiques-

KOFU, Japon et TOKYO, 24 octobre 2019 /CNW/ - GN Corporation Co., Ltd., une firme japonaise prenant part à la recherche et au développement de technologies pour la médecine régénérative, ainsi que le Laboratoire évolutionnaire de science Edogawa (EELS - Edogawa Evolutionary Laboratory of Science), une unité de l'hôpital Edogawa de Tokyo, commanditent conjointement NCRM NICHE 2019 (www.ncrmniche.org), une conférence académique internationale organisée par le Centre de médecine régénérative (NCRM) Nichi-In (Japon-Inde), à Tokyo le 15 octobre 2019.

(Photo1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105749/201910172266/_prw_PI2lg_0BD2ED38.jpg)

(Photo2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105749/201910172266/_prw_PI1lg_E3V50NJ5.jpg)

Le professeur Jurgen Hescheler, chef de la neurophysiologie à l'Université de Cologne et président de la Société allemande pour la recherche sur les cellules souches (GSZ - German Society for Stem Cell Research), de même que d'autres cliniciens et scientifiques de divers pays, dont l'Égypte, la Malaisie, l'Indonésie et l'Inde, ont visité l'installation de traitement anti-cancéreux, qui utilise un système de boroneutrothérapie (BNCT - Boron Neutron Capture Therapy), à l'hôpital Edogawa. À titre d'invité spécial, le professeur Hescheler, lors de la conférence, a fait des exposés sur ses travaux avant-gardistes concernant les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes humaines induites (iPS).

Le Dr Yukihiro Hama, radio-oncologue, et le Dr Shojiro Katoh, président de l'hôpital Edogawa, ont présenté l'installation aux visiteurs et expliqué les avantages cliniques et techniques du système BNCT pour le traitement des patients atteints de cancer. On prévoit que l'installation sera mise en service au deuxième semestre de 2020 une fois les validations effectuées, ce qui permettra à l'hôpital Edogawa d'offrir un traitement BNCT aux patients du pays et de l'étranger.

Le professeur Hescheler, une figure d'autorité à l'égard des cellules souches embryonnaires et des cellules iPS, a visité le laboratoire de culture cellulaire et de biomatériel hybride de l'installation, qui a été conjointement mis sur pied par le NCRM et JBM Inc. de Tokyo. Les détails techniques de la transplantation cellulaire avec des biomatériaux innovants pour des applications spécifiques ont été présentés à ce dernier et à d'autres visiteurs.

Au cours de la visite, le Dr Katoh a évoqué ses ambitions pour la collaboration internationale en matière de recherche interdisciplinaire et de transfert clinique fondés sur des technologies mises au point au Japon et sur l'expertise clinique du pays. Auparavant, le professeur Gary Levy, directeur fondateur du programme de transplantation d'organes multiples de l'Université de Toronto, a inauguré le temple de la renommée Edogawa NICHE (www.edogawanicheprize.org) dans le cadre d'une cérémonie par l'entremise d'une téléconférence. Le temple vise à saluer les lauréats du Prix Edogawa NICHE, établi en 2018, pour saluer les médecins et les scientifiques en raison de leurs contributions interdisciplinaires aux percées médicales.

