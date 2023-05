WASHINGTON, le 31 mai 2023 /CNW/ - GM Defense et Black Sage Technologies ont annoncé une entente de partenariat visant à explorer la mise au point d'un système aérien sans pilote (C-UAS) destiné à être utilisé sur les véhicules militaires de GM Defense qui sont fournis aux clients de la défense mondiale et du gouvernement à la CANSEC 2023 (Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, ou Canadian Association of Defence and Security Industries). Les deux entreprises collaboreront à la recherche, au développement et à la viabilité commerciale d'une solution C-UAS, sur des propriétés comme le véhicule d'escouade d'infanterie.

À l'occasion du CANSEC 2023, GM Defense présentera un véhicule logistique et multimission d'escouade d'infanterie de quatre places équipé du C-UAS SawtoothMC de Black Sage, doté de plateformes logicielles et matérielles à architecture ouverte qui offrent des fonctionnalités de fusion de données, de reconnaissance automatisée des cibles, d'évaluation des menaces, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. De plus, la solution C-UAS offre des effecteurs cinétiques et non cinétiques qui utilisent le système de commandement et de contrôle révolutionnaire de Black Sage, DefenseOS.

« Nous comprenons à quel point les options sont essentielles pour nos clients, qui cherchent des moyens de déjouer les menaces de plus en plus complexes provenant du monde entier », a affirmé Steve duMont, président de GM Defense. « Notre entente de partenariat avec Black Sage nous aide à offrir une plus grande souplesse aux combattants tout en continuant de développer des solutions de mobilité qui fonctionnent dans divers environnements. Cette collaboration permet à GM Defense et à Black Sage de tirer parti des synergies de nos entreprises respectives, d'étendre les capacités sur le champ de bataille et de présenter des solutions qui peuvent stimuler la préparation à la mission. »

« Nous sommes heureux de nous associer à GM Defense pour faire progresser notre solution C-UAS en mouvement. L'expertise de GM Defense en matière de conception et de fabrication de véhicules, combinée à notre expérience de la technologie C-UAS, nous permettra d'offrir une solution à la fois efficace et fiable », a affirmé Ann Wood, présidente de Black Sage. Cette entente est une étape importante dans nos efforts visant à offrir à nos clients la meilleure protection possible contre la menace croissante des systèmes aériens sans pilote. »

Les visiteurs sont invités à passer au kiosque 101 de GM Defense à l'intérieur du Centre EY à Ottawa, au Canada, pendant le CANSEC qui aura lieu du 31 mai au 1er juin, ou à visiter www.gmdefensellc.com pour en savoir plus.

À propos de GM Defense LLC

GM Defense offre des solutions intégrées de véhicules, de puissance et de propulsion, ainsi que des solutions d'autonomie et de connectivité destinées à la défense mondiale, à la sécurité et aux marchés gouvernementaux. La fiabilité exceptionnelle des technologies de GM Defense est le résultat de décennies de performances éprouvées et de milliards de dollars dépensés en recherche et développement indépendants par sa société mère, General Motors, un chef de file mondial dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.gmdefensellc.com .

À propos de Black Sage

Black Sage, une division de High Point Aerotechnologies, développe et intègre des solutions de systèmes contre-autonomes de pointe au service des missions militaires, de sécurité interne et de protection des infrastructures essentielles. La plateforme logicielle de gestion des menaces DefenseOSMD de l'entreprise, combinée à sa solution de capteur modulaire et d'effecteur SawtoothMC, offre une automatisation conviviale, la discrimination par l'intelligence artificielle et l'évaluation des menaces, une capacité de réseau maillé et des systèmes d'intégration des systèmes. Black Sage tire parti de son cadre d'architecture ouverte et de la vaste expérience de l'entreprise dans des environnements urbains, expéditionnaires et éloignés pour offrir à ses clients des capacités C-UAS qui définissent l'industrie.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1862202/4059633/GM_Defense_logo_Logo.jpg

SOURCE GM Defense LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sonia Taylor, directrice des communications, GM Defense, 410-507 8319, [email protected], ou Julia Upchurch, gestionnaire de projet, Black Sage Technologies, 208-810 4020, [email protected]