GM accélère la transformation des marchés internationaux

DETROIT, 17 février 2020 /CNW/ --

GM cessera les activités liées à l'ingénierie, à la conception et à la vente de la marque Holden d'ici 2021 et entend miser sur les occasions de croissance attribuables au segment des véhicules spéciaux

GM et Great Wall Motors signent une liste de conditions exécutoires pour la vente de l'usine de fabrication en Thaïlande

Chevrolet cessera ses ventes intérieures en Thaïlande d'ici la fin de 2020

General Motors (NYSE : GM) prend des mesures décisives pour transformer ses opérations internationales en s'appuyant sur la stratégie exhaustive établie en 2015 pour consolider ses activités fondamentales, réaliser des gains d'efficacité significatifs par les coûts et intervenir au sein de marchés non rentables ou présentant un rendement inacceptable pour ses actionnaires.

GM annonce aujourd'hui la réduction de ses activités propres à l'ingénierie, à la conception et à la vente en Australie et en Nouvelle-Zélande, retirant la marque Holden d'ici 2021. La société concentrera sa stratégie de marché sur le segment des véhicules spéciaux de GM. Elle a aussi annoncé la signature d'une liste de conditions exécutoires avec Great Wall Motors pour le rachat de l'usine de fabrication de véhicules de GM à Rayong, en Thaïlande, de même que le retrait de Chevrolet du marché national thaïlandais d'ici la fin de 2020.

« J'ai souvent indiqué que nous ferions la bonne chose, même si cela est difficile, et c'est ce que nous faisons dans ce cas-ci », déclare Mary Barra, présidente et chef de la direction de GM. « Nous restructurons nos activités internationales et concentrons nos efforts sur les marchés où nous avons les bonnes stratégies pour produire de solides rendements tout en accordant la priorité aux investissements mondiaux qui stimuleront la croissance de l'avenir de la mobilité, notamment les véhicules électriques et les véhicules autonomes. »

« Bien que ces mesures viennent soutenir notre stratégie mondiale, nous reconnaissons qu'elles ont une incidence sur des gens qui ont grandement apporté à notre entreprise. Nous allons épauler nos ressources humaines, nos clients et nos partenaires afin que la transition se fasse dans l'ordre et le respect au sein des marchés touchés. »

Mark Reuss, président de GM, affirme que la société a évalué une gamme d'options pour maintenir les activités de la marque Holden, mais aucune d'elles n'était adéquate pour surmonter les défis que posent les investissements nécessaires découlant de ce marché hautement fragmenté de la conduite se faisant à droite, ou encore les ressources économiques pour soutenir la marque et dégager un rendement approprié du capital investi.

« Les plus hautes instances de notre entreprise ont un profond respect pour l'héritage et l'apport de Holden à GM, et aussi pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande », déclare Reuss.

« Après avoir envisagé de nombreuses avenues -- et renoncé à notre propre volonté d'accommoder les gens et le marché --, nous concluons qu'il est impossible d'accorder la priorité aux investissements subséquents compte tenu de toutes les autres considérations caractérisant une industrie mondiale qui change rapidement. »

« Nous croyons avoir l'occasion de faire croître de manière profitable le segment des véhicules spéciaux et prévoyons travailler avec notre partenaire pour y parvenir », conclut-il.

GM a aussi entrepris une analyse détaillée de la rentabilité de la production future de l'usine de fabrication de Rayong en Thaïlande. La faible utilisation de l'usine et les volumes prévus rendent insoutenable la poursuite de la production de GM sur place. Sans pouvoir assurer la fabrication dans ce pays, Chevrolet est incapable de concurrencer dans le marché thaïlandais des véhicules neufs.

Steve Kiefer, vice-président directeur de GM et président de GM International, affirme que ces décisions font suite à l'annonce de janvier voulant que GM vende son usine de fabrication de Talegaon en Inde, que d'importantes mesures de restructuration soient mises en place en Corée, et que les activités en Amérique du Sud fassent l'objet d'investissements et d'une optimisation continue.

« Ce sont des décisions difficiles, mais nécessaires pour atteindre notre objectif, qui consiste à rendre profitable la région couverte par GM International et à faire croître celle-ci », déclare Kiefer.

« GM jouit d'une bonne posture dans les marchés clés de GM International, soit l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et la Corée. »

Julian Blissett, vice-président directeur des opérations de GM International, indique qu'en plus des plans d'implantation dans des marchés internationaux de premier rang, GM a continué d'optimiser ses partenariats dans des marchés comme l'Ouzbékistan en transférant des actifs et en constituant de robustes chaînes d'approvisionnement pour réduire ses coûts dans des zones de croissance.

« Dans les marchés où notre présence est de moindre envergure, comme le Japon, la Russie et l'Europe, nous occupons un créneau pointu en vendant des véhicules importés haut de gamme et profitables tout en nous appuyant sur une structure GM allégée », soutient Blissett.

« Nous allons continuer de mettre en œuvre ces stratégies commerciales essentielles tout en assurant une transition sous le signe du respect et de la dignité dans les marchés touchés. »

En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et dans les marchés d'exportation connexes, les clients ont l'assurance que GM honorera toutes les garanties et continuera d'entretenir les véhicules et d'offrir des pièces de rechange. Les points de service locaux continueront également de répondre aux enjeux relatifs aux rappels et à la sécurité en collaboration avec les organismes gouvernementaux appropriés.

En raison des mesures qu'elle prend en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande, la société prévoit engager des charges nettes de trésorerie d'environ 300 millions $. Elle s'attend à enregistrer des charges totales de trésorerie et hors trésorerie de 1,1 milliard $. Ces charges seront encourues principalement au premier trimestre et jusqu'au quatrième trimestre de 2020. Elles seront considérées comme spéciales aux fins du BAII ajusté, du BPA dilué ajusté et des flux de trésorerie automobile disponibles ajustés.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui représentent notre appréciation actuelle d'événements qui peuvent survenir dans l'avenir. En formulant ces énoncés, nous nous appuyons sur des hypothèses et des analyses fondées sur notre expérience et notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements attendus et d'autres facteurs que nous estimons appropriés compte tenu des circonstances. Nous croyons que ces opinions sont raisonnables, mais ces énoncés ne sont pas garants de tous événements ou résultats financiers, et nos résultats réels pourraient différer sensiblement en raison d'une variété de facteurs importants, tant positifs que négatifs. Une liste et une description de ces facteurs se trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et les autres documents déposés par la suite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Nous avisons les lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous n'assumons aucune obligation quelconque de mettre à jour publiquement ou de réviser quelque énoncé prospectif pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui ont une incidence sur l'objet de ces énoncés, sauf si la loi nous y oblige expressément.

General Motors (NYSE : GM) est une société mondiale qui s'est engagée à fournir aux gens des moyens plus sûrs, meilleurs et plus durables de se déplacer. General Motors, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun et Wuling. Pour obtenir plus d'information sur la société et ses filiales, y compris OnStar, un leader mondial des services de sécurité automobile, et Maven, sa marque de mobilité personnelle, visitez l'adresse http://www.gm.com.

SOURCE General Motors Co.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : États-Unis : Pat Morrissey, GM Communications, 313-407-4548, [email protected]; Australie : George Svigos, directeur des communications, GM International Operations, +82 10-6352-7944, [email protected], https://www.gm.com

Liens connexes

https://www.gm.com