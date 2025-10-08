Lutter contre les maladies respiratoires, en particulier dans les hôpitaux

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Glycovax Pharma annonce une collaboration stratégique avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal pour développer un vaccin glycoconjugué contre les infections à Pseudomonas aeruginosa (Pa). Le financement de ce projet est rendu possible grâce à une subvention du gouvernement du Québec octroyée par le CQDM de 467 661 $, ainsi qu'au soutien financier d'autres partenaires.

Pa est une bactérie opportuniste responsable d'infections respiratoires chez l'humain. Particulièrement susceptible de devenir résistante aux traitements par antibiotiques, l'infection par Pa est une cause principale des maladies acquises en milieu hospitalier et des infections parfois fatales chez les personnes atteintes de fibrose kystique (mucoviscidose).

Il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir les infections à Pa. Après plusieurs années de travaux de recherche, le CNRC a identifié un antigène unique, présent dans la capsule saccharidique de la plupart des souches de Pa. Cette découverte a permis de concevoir un vaccin capable d'induire une réaction immunitaire dotée d'une activité bactéricide contre cette bactérie, constatée lors des premiers essais R&D du CNRC.

Après avoir obtenu une licence du CNRC sur cet antigène, Glycovax a fait appel à sa plateforme GlycoForge pour optimiser et fabriquer ce vaccin GVX-PA-01 en y intégrant :

La protéine porteuse CRM-197 fabriquée par Glycovax et assurant une reproductibilité industrielle.

SLA, un adjuvant innovant développé par le CNRC et fabriqué par Glycovax, reconnu pour stimuler des réponses immunitaires robustes et durables.

Glycovax poursuit maintenant le développement préclinique du vaccin GVX-PA-01 en collaboration avec le CNRC et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Ce projet fait partie de l'investissement de plus de 33 M$ du gouvernement du Québec pour soutenir 91 projets collaboratifs de recherche et développement portés par les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI). Pour en savoir plus, cliquez ici.

Glycovax poursuivra les activités de développement de GVX-PA-01 jusqu'aux essais cliniques chez les êtres humains. La disponibilité d'un vaccin contre Pa pour les patients atteints de fibrose kystique et les personnes hospitalisées pour un séjour à risque d'infection nosocomiale représentera une avancée majeure en santé publique, au Canada et ailleurs dans le monde.

À propos de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal

La Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, située à Saint-Hyacinthe, est la seule faculté francophone en Amérique et l'une des cinq au Canada. Détentrice de l'agrément complet de l'American Veterinary Medical Association (AVMA), elle forme plus de 650 étudiants par an et abrite le Centre hospitalier universitaire vétérinaire qui offre une expertise unique au Québec en matière de soins aux animaux. Elle accueille aussi le CRIPA, un centre de recherche dédié à la lutte contre les maladies infectieuses en productions porcine et avicole. Pour en savoir plus : fmv.umontreal.ca; CRIPA.

À propos du CQDM

Facilitateur d'innovation biopharma

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique à but non lucratif dont la mission est de soutenir et de faciliter la recherche et développement collaborative multipartite visant à accélérer la translation ou la transformation de technologies innovantes en solutions répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en générant des retombées significatives pour l'économie québécoise et canadienne. Pour plus d'informations, consultez le site web www.cqdm.org et rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos de Glycovax Pharma inc.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2016, Glycovax Pharma est une société biopharmaceutique spécialisée dans la conception et le développement de vaccins glycoconjugués. Grâce à son expertise unique en glyco-immunologie, Glycovax Pharma se positionne à l'avant-garde de solutions vaccinales plus efficaces, particulièrement dans les domaines des infections virales ou bactériennes et du cancer. Pour plus d'information, visitez : www.glycovax.com

