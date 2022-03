L'application mobile DIABNEXT vient compléter le portefeuille produits de Glooko. Elle permet de suivre à distance les indicateurs essentiels à la prise en charge du diabète, facilitant la collaboration des médecins avec leurs patients afin de mieux prendre en charge la maladie. DIABNEXT dispose déjà d'une bonne implantation en France, et en rejoignant la famille Glooko, elle pourra accroître de façon significative le nombre de ses utilisateurs - patients et professionnels de santé sur le territoire national, tout en élargissant son offre de suivi à distance des patients.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de DIABNEXT au sein de Glooko. Ils disposent d'une expertise reconnue dans le secteur du diabète en France, et nous sommes particulièrement ravis d'intégrer leur produit déjà établi à notre offre », indique Russ Johannesson, PDG de Glooko. « En accueillant DIABNEXT, nous enrichissons notre offre d'une plateforme sans équivalent qui va nous aider à mieux personnaliser l'expérience patient et à améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques. L'acquisition de DIABNEXT par Glooko confirme notre engagement à accroître notre présence mondiale et à proposer des solutions innovantes en permanence. »

L'équipe de DIABNEXT rejoint l'équipe Glooko au sein du bureau parisien de la société et propose désormais les deux plateformes sur le marché français. Glooko ambitionne de développer la communauté des patients diabétiques ou souffrant d'autres maladies chroniques, utilisateurs de ses plateformes. Laurent Nicolas, précédemment DG de DIABNEXT, pilote désormais les activités en France au poste de directeur général.

« Nous sommes ravis de rejoindre Glooko, une société dont nous apprécions les valeurs et qui permettra de développer des produits répondant spécifiquement aux besoins du marché français », souligne Laurent Nicolas. « Nous pourrons non seulement continuer à servir la communauté des patients diabétiques, mais nous pourrons également, en nous appuyant sur les ressources et les capacités d'intégration de Glooko, offrir plus d'outils pour aider les professionnels de santé à mieux accompagner leurs patients souffrant de maladies chroniques liées au diabète. »

Les patients, hôpitaux et cliniques qui utilisent actuellement le produit DIABNEXT continueront d'être pris en charge sur la plateforme. Glooko travaille actuellement sur le passage dans le droit commun du programme ETAPES (Expérimentations de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé) du Ministère des Solidarités et de la Santé. Ce programme vise à encourager et à soutenir le déploiement de projets de télésurveillance sur l'ensemble du territoire.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les professionnels de santé français qui connaissent DIABNEXT et dont ils apprécient sa compréhension fine des besoins des médecins et des patients. « DIABNEXT apporte une contribution unique et essentielle à la prise en charge du diabète », déclare le Professeur Charles Thivolet, diabétologue, directeur et co-fondateur du centre DIABe-CARE. « Avec sa solution de télésurveillance déjà en place aux Hospices Civils de Lyon, DIABNEXT nous permet d'améliorer le parcours de soins et de personnaliser le suivi des patients. Avec DIABe-CARE, DIABNEXT est à la pointe de la télésurveillance des patients en France, et vient soutenir l'ambition française de fournir des technologies innovantes au secteur de la santé. »

La plateforme DIABNEXT sera commercialisée sous le nom de Glooko XT™.

A propos de Glooko

Glooko transforme la santé numérique en mettant en contact les personnes atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques avec leurs équipes de soins de santé, ce qui favorise la télésanté collaborative, la recherche clinique et l'amélioration des résultats en matière de santé. Les plateformes logicielles de l'entreprise collectent et analysent les données de plusieurs appareils dans un seul endroit hautement sécurisé, ce qui permet un téléchargement à distance facile via une application ou en clinique, et produit des analyses faciles à lire grâce à des tableaux et des graphiques exploitables. La plateforme est compatible avec plus de 95 % des dispositifs mondiaux de surveillance du diabète et de la santé, ce qui donne aux patients et à leurs fournisseurs une flexibilité dans la prise en charge de leurs maladies. Avec plus de 35 milliards de données, Glooko est le leader mondial des données sur les patients diabétiques. Plus de 3 millions d'utilisateurs bénéficient déjà des solutions de Glooko dans 31 pays en 22 langues. Pour en savoir plus, consultez le site www.glooko.com

A propos de DIABNEXT

DIABNEXT a été fondée en vue de développer des solutions très innovantes qui aident les personnes diabétiques à mieux gérer leur maladie et à améliorer leurs soins et leur qualité de vie. Grâce à des collaborations avec de nombreux leaders d'opinion et cliniciens spécialisés en diabète, la plateforme DIABNEXT offre aux patients une solution unique automatisée qui permet la télémédecine, la coordination des équipes soignantes, l'éducation thérapeutique et le suivi à distance des données liées à la glycémie, à l'insuline, à l'alimentation et à l'activité physique, en se connectant à des dispositifs de santé.

