CORNWALL, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - GLOBOCAM, le plus grand réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec, est fière d'annoncer l'ouverture d'un tout nouveau concessionnaire ventes, pièces et service dans la région de Cornwall. Cette ouverture marque ainsi une étape importante dans son plan de croissance en établissant pour la première fois ses activités hors Québec, sur le marché ontarien. GLOBOCAM devient désormais le distributeur exclusif des camions Freightliner et Western Star dans la région de Cornwall.

« Je suis enchanté de notre engagement auprès de la clientèle ontarienne. La région stratégique de Cornwall, ancrée sur les grands axes routiers, représente bien plus qu'une opportunité commerciale. C'est notre promesse de fournir un service exceptionnel, d'être le partenaire fiable et indispensable pour ceux qui parcourent nos routes d'est en ouest, du Québec vers l'Ontario, assurant ainsi la pérennité de notre économie. » a commenté Maxime Boyer, Président chez GLOBOCAM.

Avec 7 nouveaux points de service depuis 2016 incluant les acquisitions de Québec et Lévis en 2016, de la Beauce en 2021, de Sherbrooke en 2022, de Trois-Rivières en 2023 et de Cornwall en 2024, GLOBOCAM compte désormais plus de 550 employés à travers le Québec et l'Ontario. Avec ce 10e emplacement au Canada, GLOBOCAM poursuit son objectif ambitieux de livrer 2500 camions par année d'ici 2025.

À titre de repreneur de l'entreprise familiale fondée par son père, Maxime Boyer est déterminé à faire rayonner l'héritage de qualité et de service à la clientèle qui a fait la réputation de GLOBOCAM. En s'appuyant sur un plan stratégique axé sur l'innovation, l'expansion et la diversification de l'offre de services et de produits, l'entreprise continue d'élargir son réseau de concessionnaires de camions lourds, tout en maintenant son engagement envers l'excellence opérationnelle et la satisfaction du client.

À PROPOS DE GLOBOCAM

Fondée dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, en 1994, GLOBOCAM est devenue au fil des ans le plus important réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec. Comptant sur une équipe de plus de 550 personnes réparties dans dix concessionnaires, l'entreprise familiale offre la vente des camions neufs de marques Freightliner et Western Star, la vente de camions usagés de toutes marques, ainsi que la réparation et l'entretien complet de ces véhicules. Elle opère également un vaste département de pièces, un service de carrosserie et un volet de financement.

Une cérémonie d'ouverture officielle aura lieu lorsque les beaux jours seront arrivés. Restez à l'affut, l'information viendra sous peu.

