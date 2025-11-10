GLOBOCAM ÉTEND SON RÉSEAU EN MAURICIE AVEC L'ACQUISITION DE CAMIONS WESTERN STAR MAURICIE

BÉCANCOUR, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - GLOBOCAM, le plus grand réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec et en Ontario, annonce l'acquisition de Camions Western Star Mauricie, une entreprise reconnue dans le domaine du camion lourd dans la région de la Mauricie. Cette expansion renforce la présence de GLOBOCAM et simplifie l'accès à ses services pour la clientèle de la rive sud de la région.

Le concessionnaire, qui opère désormais sous le nom de GLOBOCAM Bécancour, continuera d'assurer les services de vente, d'entretien et de pièces pour camions lourds grâce à la même équipe professionnelle et dévouée. Cette continuité s'accompagnera de nouvelles initiatives visant à mieux répondre aux besoins de la clientèle.

« Cette acquisition représente bien plus qu'une étape de croissance : c'est une façon concrète de nous rapprocher de nos clients, de mieux les accompagner et d'être présents pour eux sur tout le corridor du Saint-Laurent, autant sur la rive nord que sur la rive sud », souligne Maxime Boyer, président de GLOBOCAM.

Renforcement de la présence régionale

Avec cette acquisition, GLOBOCAM consolide sa présence en Mauricie en ajoutant la marque Western Star à son offre régionale. L'entreprise réaffirme son engagement envers la communauté locale et le développement économique de la région.

« Cette acquisition permet d'assurer la continuité du service exceptionnel qui a fait la renommée de Camions Western Star Mauricie, tout en offrant l'accès à la force du plus grand réseau de camions lourds présent partout au Québec. Nos clients continueront d'être servis par des gens d'ici, avec la solidité d'un réseau québécois, afin de mieux répondre à leurs besoins où qu'ils se trouvent », mentionne Francis Charland, ex-propriétaire de Camions Western Star Mauricie et maintenant directeur de concession de GLOBOCAM Bécancour.

GLOBOCAM : Une croissance durable et structurée

Depuis 2016, GLOBOCAM connaît une croissance soutenue, multipliant les points de service : Québec et Lévis (2016), Beauce (2021), Montréal-Est (2022), Sherbrooke (2022), Trois-Rivières (2023), Cornwall, ON (2024) et Bécancour (2025). L'entreprise regroupe aujourd'hui près de 600 employés répartis au Québec et en Ontario. Avec ce onzième emplacement au Canada, GLOBOCAM poursuit son ambition de livrer 2 500 camions par année d'ici 2030.

À titre de repreneur de l'entreprise familiale fondée par son père, Maxime Boyer souhaite préserver et mettre en valeur l'héritage de qualité et de service à la clientèle qui fait la renommée de GLOBOCAM. En s'appuyant sur un plan stratégique misant sur l'innovation, l'expansion et la diversification des services et produits, l'entreprise continue d'étendre son réseau tout en maintenant son engagement envers l'excellence opérationnelle et la satisfaction du client.

À propos de GLOBOCAM

Fondée en 1994 dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal, GLOBOCAM s'est imposée au fil des ans comme le plus important réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec. Appuyée par une équipe de près de 600 personnes réparties dans onze concessionnaires, dont une adresse en Ontario, l'entreprise propose la vente de camions neufs Freightliner, Western Star et Rizon, la vente de camions usagés toutes marques, ainsi que la réparation et l'entretien complet de ces véhicules. GLOBOCAM offre également un vaste département de pièces, un service de carrosserie et des solutions de financement.

