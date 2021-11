Deux importants fournisseurs de solutions d'éclairage intérieur et extérieur s'unissent pour améliorer leur offre de produits et accroître leur réseau de distribution partout en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Globe Electric Company (« Globe »), une entreprise montréalaise spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la mise en marché de produits électriques et d'éclairage novateurs, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de HeathCo, un chef de file dans le marché de l'éclairage extérieur intelligent et des sonnettes de porte, qui possède un vaste portefeuille de technologies et de produits brevetés. Novacap, chef de file dans le domaine du placement privé associée à Globe depuis mai 2021 pour l'aider à accélérer sa trajectoire de croissance, continuera de soutenir le groupe pour accroître leurs canaux de distribution partout en Amérique du Nord.

Connue pour son offre unique d'éclairage extérieur et de dispositifs de détection de mouvement, HeathCo est également réputée pour la qualité de ses produits. Pour sa part, Globe a solidifié sa place sur le marché en commercialisant des produits pratiques et au design soigné qui répondent aux besoins croissants en produits d'éclairage pour la maison. L'annonce d'aujourd'hui permettra à Globe d'améliorer son offre de produits et de percer le marché de niche des solutions d'éclairage de sécurité et extérieur. Elle donnera aussi l'opportunité à l'entreprise d'offrir des gammes de produits hautement complémentaires.

« L'acquisition de HeathCo marque un nouveau chapitre dans le développement stratégique de Globe, et nous sommes convaincus que son portefeuille nous permettra d'être plus concurrentiels sur le marché des solutions de sécurité extérieures, a déclaré Edward Weinstein, chef de la direction de Globe. Cela sera particulièrement important alors que nous continuons à nous concentrer sur le développement de nouveaux canaux de distribution partout en Amérique du Nord. Offrir une grande variété de produits novateurs à nos clients demeure notre priorité, et nous sommes convaincus que cette acquisition nous permettra de continuer à surpasser les attentes de nos clients. »

Novacap est ravie de voir l'évolution d'une grande entreprise canadienne comme Globe, qui concrétise sa stratégie d'expansion dans de nouvelles catégories de produits spécialisés'', a déclaré Michel Côté, associé principal de Novacap. "Avec l'acquisition de HeathCo, Globe sera bien équipée pour maintenir son leadership sur le marché et générer une croissance accrue dans le domaine de l'éclairage intérieur et extérieur. »

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez-le : www.novacap.ca

À propos de Globe Électrique

Globe Électrique est un chef de file dans les solutions d'éclairage, les produits électriques et les systèmes de domotique en Amérique du Nord. Surnommée la Compagnie d'Énergie CréativeMC, Globe Électrique se penche sur la recherche et développement en continu afin d'offrir des produits de la meilleure qualité possible et de laisser une marque positive dans la vie de tous ses clients. Chaque produit est Fait avec RespectMC; sa promesse s'étend à chaque personne participant à la fabrication de ses produits, de la conception à la livraison, en passant par la production, ainsi qu'à l'environnement naturel que nous partageons. Les produits Globe Électrique se retrouvent en magasin partout en Amérique du Nord et en ligne. Fondée en 1932, le siège social de l'entreprise est situé à Montréal, au Québec. Pour en savoir plus, visitez globe-electric.com ou écrivez à [email protected] .

À propos de HeathCo

HeathCo est le fabricant et le vendeur des produits de marque HeathZenith. En misant sur l'innovation, nous avons créé un vaste portefeuille de technologies et de produits brevetés qui nous confère un avantage concurrentiel en tant que chef de file de l'industrie dans les marchés de l'éclairage intelligent et des sonnettes de porte. Les produits de marque HeathZenith sont offerts dans plus de 10 000 points de vente aux quatre coins du monde, y compris dans les centres de rénovation, les quincailleries, les magasins de luminaires, les magasins de vente en gros et les marchands de masse. Notre volonté d'innover, de concevoir et de fabriquer des produits de qualité pour nos clients est la pierre angulaire de notre réussite. Pour plus de renseignements, visitez le www.heath-zenith.com .

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Novacap, Yasmine Sardouk , Tel : 450-651-5000, Email: [email protected]

