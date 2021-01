L'entreprise investit dans les talents locaux de la communauté des jeux pour répondre à la demande croissante de ses services technologiques

MONTRÉAL, le 5 janvier 2021 /CNW/ - GlobalStep, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques destinés à l'industrie des jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau Centre d'excellence. Situé en plein cœur du quartier Mile-End de Montréal, ce Centre accueillera les services de tests, de déploiement et de gestion de cycle de vie complet de jeux vidéo. L'ouverture du Centre concorde avec l'engagement de GlobalStep en faveur d'une croissance rapide et de son expansion dans la région.

Les locaux de 17 000 pieds carrés ont été conçus sur mesure et accueillent le Centre d'excellence de GlobalStep. Les services d'assurance-qualité des jeux, de localisation et d'assurance-qualité de la localisation, ainsi que les tests AR/VR, se dérouleront dans cet espace. Situé au 5800, rue Saint-Denis, ce Centre permettra à GlobalStep de créer des liens plus étroits et d'offrir un soutien mondial plus important à sa clientèle en croissance constante.

« Nous n'aurions pas pu atteindre ce niveau de succès et de croissance rapide sans la foi, la confiance et l'assurance que nos clients nous ont accordées », affirme Gagan Ahluwalia, directeur général de GlobalStep. « Notre incroyable équipe à Montréal, fournit constamment un travail de la plus haute qualité à nos clients tout en gardant à l'esprit les besoins, le bien-être et la sécurité de notre personnel, et elle mérite tout le crédit. Nous sommes impatients de recruter et de développer davantage de talents locaux au sein de la famille GlobalStep, car Montréal est une plaque tournante mondiale du divertissement interactif. »

Le nouveau Centre d'excellence permet à GlobalStep de mieux servir ses clients tout en respectant les normes de conformité et de sécurité les plus élevées de cette industrie. Il offre une variété de configurations de collaboration qui permettent de renforcer les interactions avec les clients. La capacité à prendre en charge facilement les clients dans des environnements de travail virtuels, à distance ou sur site est un facteur différenciateur clé pour GlobalStep.

« Montréal nous donne accès à un écosystème dynamique de clients ainsi qu'à une main-d'œuvre hautement qualifiée, ce qui contribue à pérenniser notre croissance continue », déclare Simon Neicheril, directeur financier de GlobalStep. « Nous apprécions également tout le soutien offert par les nombreuses agences gouvernementales, qui comprennent la contribution que nous apportons au développement économique de la ville. Il s'agit d'un investissement important pour GlobalStep, et il profitera à tous au niveau local, tout en ayant une résonance mondiale. »

L'infrastructure informatique de pointe permet également aux équipes de GlobalStep de passer facilement à un environnement de télétravail pendant la COVID-19, sans interruption de service pour ses clients. Lorsque la COVID sera terminée, GlobalStep envisage de déployer un mélange judicieux de méthodes de télétravail et de travail au bureau dans ses futurs plans de croissance et d'expansion.

À propos de GlobalStep

GlobalStep est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques pour l'industrie des jeux. Nos clients comptent sur notre expertise pour améliorer l'expérience des joueurs et générer des retombées importantes. Notre portefeuille de services comprend l'assurance qualité, le soutien au développement, la localisation et l'assistance aux joueurs.

Depuis près de vingt ans, GlobalStep a servi des centaines de clients partout dans le monde, allant de jeunes pousses et de petites et moyennes entreprises financées par du capital-risque jusqu'aux entreprises figurant dans le classement Fortune 100. Basée à Dallas, Texas, GlobalStep opère dans le monde entier avec des points de service en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, visitez le site www.globalstep.com.

