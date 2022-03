GLOBAL-WATCH DÉVOILE 10 TENDANCES ET PERSPECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau Global-Watch dévoilera le 17 mars prochain, 10 grandes tendances et perspectives internationales en matière de santé mentale et bien-être au travail dans le cadre d'un webinaire accessible à tous.

« Dans le contexte actuel instable et éprouvant qui bouleverse le quotidien des individus, du milieu du travail et de tout l'écosystème ainsi que la capacité de performer des entreprises, nous souhaitons contribuer à l'effort collectif en partageant nos observations et perspectives en matière de santé mentale et bien-être au travail » affirme Marie-Claude Pelletier, fondatrice du Réseau Global-Watch.

« Nous désirons fournir aux entreprises des outils afin qu'elles adaptent rapidement leurs pratiques dans le but de favoriser la santé globale de leurs organisations, assurer leur pérennité et leur capacité de croissance » ajoute Mme Pelletier.

Ainsi, le webinaire gratuit proposera une série de réflexions sur les tendances actuelles, les meilleures pratiques observées dans les organisations, les sujets dont tout le monde parle en ce moment et ceux qui seront d'actualité dans l'avenir.

« Je suis particulièrement heureuse d'animer cet événement car je suis fermement convaincue que ces sujets sont de la plus haute importance présentement, et tout ce que l'on peut faire pour essayer d'avancer la réflexion et l'action concrète dans ce sens est positif. » nous précise Geneviève Rossier, éditrice et directrice générale de la Presse Canadienne et animatrice de l'évènement.

Vous êtes dirigeant d'entreprise, gestionnaire ou expert en gestion des talents et des ressources humaines, joignez-vous à nous pour ce webinaire sur le bien-être au travail qui se tiendra le 17 mars 2022 en vous inscrivant ici.

À propos de Marie-Claude Pelletier

Marie-Claude pelletier est reconnue comme une référence, une pionnière en matière de santé mentale et de bien-être au travail aussi bien au Québec qu'en Europe. Elle est régulièrement sollicitée à titre d'experte ou de conférencière dans les grandes rencontres sur le sujet. En 2017, elle fonde le Réseau Global-Watch qui allie la science, les pratiques prometteuses et des outils pragmatiques pour intervenir concrètement dans les entreprises sur la scène internationale.

À propos de Geneviève Rossier

Après plus de 20 ans comme journaliste terrain, marqués par la couverture politique, Mme Rossier est devenue Rédactrice-en-chef du bulletin télévisé et ensuite Directrice générale des services numériques de Radio-Canada. Ella a ensuite été directrice de marque dans les magazines de TC Média, et directrice des communications à la Place des Arts et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Madame Rossier détient un Baccalauréat en Communication et Sciences politiques de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en administration des affaires des universités McGill et HEC. Elle est maintenant éditrice et directrice générale de la Presse Canadienne.

À propos de Global-Watch

Le réseau Global-Watch accompagne stratégiquement les leaders et les équipes RH des grandes organisations dans le monde, dans l'intégration des meilleures pratiques pour favoriser la santé mentale, le bien-être et la performance au travail en utilisant la science, des outils concrets pour agir, et le partage de pratiques prometteuses. Grâce à son réseau, Global-Watch rejoint maintenant près d'un million de salariés dans une cinquantaine de pays.

SOURCE Global-Watch

Renseignements: Laetitia Bedout, ZA Communication, [email protected], 514 433-3055