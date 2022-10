BEIJING, 25 octobre 2022 /CNW/ - Le 20e Congrès national d'une semaine du Parti communiste chinois (PCC) s'est achevé avec succès samedi à Beijing. Il a souligné que l'établissement de la position centrale du camarade Xi Jinping au sein du Comité central du Parti et du Parti dans son ensemble et le rôle directeur de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère ont lancé le renouveau de la nation chinoise sur « un parcours historique irréversible ».

Le Congrès a mis en évidence que l'établissement de la position centrale du camarade Xi Jinping au sein du Comité central du Parti et du Parti dans son ensemble et le rôle directeur de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise dans une nouvelle ère représentent un acquis politique majeur du Parti dans cette nouvelle ère et un facteur décisif des succès et des transformations de portée historique de la cause du Parti et de l'État.

Tous les membres du Parti ont du acquérir une compréhension approfondie de la signification cruciale de cette réalisation majeure, défendre plus consciencieusement la position centrale du camarade Xi Jinping dans le Comité central du Parti et le Parti, ainsi que l'autorité et la direction centralisée et unifiée du Comité central, mettre pleinement en œuvre la pensée Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et agir en parfait accord, tant dans leur action que sur les plans idéologique et politique, avec le Comité central du Parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, a détaillé le Congrès.

Les analystes chinois ont déclaré que les résolutions adoptées au Congrès montrent que le Parti est pleinement préparé pour sa nouvelle marche et qu'il a des visions et des pensées plus grandes et plus contemporaines sur la gouvernance, le développement, les missions clés et l'ordre mondial.

Le Congrès du CPC a atteint son objectif d'unifier la pensée, de renforcer la confiance, de fixer la direction à suivre et de galvaniser l'enthousiasme, a déclaré samedi M. Xi à 2 338 délégués et délégués spécialement invités présents à la séance de clôture du Congrès d'une semaine au Grand Palais du Peuple à Beijing. « Ce fut un Congrès consistant à porter haut notre drapeau, à unir nos forces et à promouvoir la solidarité et le dévouement. »

Jalon de portée historique

« Nous croyons que toutes les décisions et tous les plans établis au Congrès et tous ses résultats joueront un rôle important dans l'orientation et le soutien de nos efforts pour bâtir un pays socialiste moderne dans tous les domaines, faire progresser le renouveau national sur tous les plans et remporter de nouvelles victoires pour le socialisme à la chinoise », a affirmé M. Xi lors de la séance de clôture.

« Le rapport du 19e Comité central du PCC adopté par le Congrès constitue la cristallisation de la sagesse du Parti et du peuple. C'est une déclaration politique et un programme d'action pour le Parti afin d'unir et de mener le peuple de tous les groupes ethniques à remporter une nouvelle victoire pour le socialisme à la chinoise. Il s'agit d'un document-cadre du marxisme », a mis en avant la résolution adoptée sur le rapport.

Selon la résolution adoptée sur l'amendement aux Statuts du Parti : « Le Congrès approuve à l'unanimité l'incorporation du développement de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère depuis le 19e Congrès national dans les Statuts du Parti, afin de mieux refléter les résultats que le Comité central du Parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping a obtenus dans la promotion de l'innovation théorique, pratique et institutionnelle. »

Le Congrès a souligné que lors de la cérémonie marquant le centenaire du Parti communiste chinois, le camarade Xi Jinping a solennellement annoncé au nom du Parti et du peuple que nous avions réalisé l'objectif du premier centenaire, soit l'édification d'une société modérément prospère dans tous les domaines, et que nous avançons maintenant avec confiance vers l'objectif du deuxième centenaire, faire de la Chine un grand pays socialiste moderne sur tous les plans. Les Statuts du Parti sont révisés en conséquence, indique la résolution.

Zhang Shuhua, directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré samedi au Global Times que les dernières résolutions ont reflété et établi de façon exhaustive toutes les politiques, ainsi que les réalisations théoriques et idéologiques du PCC depuis le 18e Congrès national du PCC au cours de la dernière décennie.

Zhang Xixian, professeur à l'École du Parti du Comité central du PCC à Beijing, a déclaré samedi au Global Times que la résolution sur la modification des Statuts du Parti est « un point de départ pour que le PCC mette le cap sur l'objectif du deuxième centenaire et renforce la promotion du Parti. Il s'agit d'un jalon fondamental qui comprend les exigences en matière de développement, les modèles, l'orientation et le destin du Parti dans son cheminement vers l'objectif qui devrait être atteint vers le milieu du siècle. »

Selon la résolution adoptée sur la modification des Statuts du Parti, le Congrès a convenu d'intégrer à ceux-ci des déclarations, y compris quant à « l'engagement initial et la mission noble du Parti, ses réalisations majeures et son bilan historique du dernier siècle », ainsi que : « Les systèmes économiques socialistes fondamentaux tels que le système économique fondé sur la propriété publique avec le développement en commun des diverses formes de propriété, le système de distribution basé sur la répartition selon le travail fourni, accompagnée d'autres modes de distribution, ainsi que le système d'économie de marché socialiste, sont d'importants piliers du régime socialiste à la chinoise. »

Le Congrès a également approuvé l'insertion aux Statuts du Parti de déclarations concernant « la mise en valeur de l'esprit de lutte et l'augmentation de la capacité de combat » et la nécessité de « réaliser progressivement la prospérité commune de toute la population », ainsi que de « poursuivre la voie de la légalité socialiste à la chinoise; mettre en place une démocratie populaire intégrale qui soit plus large, plus complète et plus développée ».

Les analystes ont expliqué que tous ces ajouts aux Statuts du Parti révèlent que le PCC évolue avec l'époque, car ils reflètent réellement les apprentissages, les expériences et les compréhensions que le Parti a accumulés grâce à la gouvernance et aux défis qu'il a surmontés au cours des dix dernières années, et ils représentent également fidèlement les principales demandes du peuple chinois, ainsi que les principales missions que le Parti cherchera à accomplir à l'avenir.

Par exemple, mettre l'accent sur « la mise en valeur de l'esprit de lutte » dans la résolution illustre une attitude claire à l'égard des défis auxquels le Parti a été confronté au cours des cinq dernières années, et qu'il devra affronter à l'avenir, a déclaré Yang Xuedong, professeur de sciences politiques à l'Université Tsinghua.

« Face à une situation plus compliquée, nous devons mener un combat plus ardu pour atteindre des objectifs ambitieux comme l'édification d'un pays socialiste moderne à tous les égards et la réalisation du renouveau national », a confié M. Yang au Global Times samedi.

Le Congrès a également approuvé l'ajout aux Statuts du Parti de déclarations comme « renforcer l'Armée populaire de Libération en suivant le principe recommandant de poursuivre son édification politique, de la rendre plus puissante grâce à la réforme, aux sciences et technologies, et à l'amélioration de la qualité de ses effectifs, ainsi que de la gérer en vertu de la loi, et en faire une armée de premier rang mondial; appliquer de manière intégrale, précise et ferme le principe d'"un pays, deux systèmes"; combattre et freiner résolument toutes les tentatives sécessionnistes prônant l'"indépendance de Taiwan" ».

« Ces révisions réaffirment la détermination du Parti à bâtir une armée forte avec des caractéristiques chinoises, à réaliser des progrès soutenus et constants selon le principe d'"un pays, deux systèmes", à promouvoir la réunification de la patrie, ainsi que la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, et à diriger le développement de l'humanité », a attesté la résolution.

Vision mondiale

Le PCC a non seulement les yeux tournés vers le développement et le destin de la Chine, mais aussi une plus grande vision pour contribuer par ses efforts à créer un monde meilleur pour l'humanité tout entière. Selon la résolution adoptée, le Congrès a adopté l'intégration aux Statuts du Parti de déclarations visant à « tenir compte des valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté; et faire progresser l'édification d'un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouit d'une paix durable, d'une sécurité universelle et d'une prospérité commune ».

Ces révisions réaffirment la détermination du Parti à bâtir une armée forte avec des caractéristiques chinoises, à réaliser des progrès soutenus et constants selon le principe d'« un pays, deux systèmes », à promouvoir la réunification de la patrie, ainsi que la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, et à diriger le développement de l'humanité, selon la résolution.

Wang Yiwei, directeur de l'Institut des affaires internationales de l'Université Renmin de Chine, a déclaré au Global Times que cela montre que le PCC est non seulement guidé par ses aspirations initiales et sa mission de rechercher le bonheur du peuple chinois et le renouveau de la nation chinoise, mais aussi par « une plus grande philosophie de recherche de progrès pour l'humanité et de la "grande harmonie" ("datong" en chinois, une société idéale sans guerre ni inégalité dans la culture chinoise) pour le monde », parce qu'à un plus grand pouvoir correspond une plus grande responsabilité.

La Chine monte ou est déjà montée sur le devant de la scène internationale, aussi le PCC doit avoir une plus grande réflexion à un niveau plus élevé pour inclure plutôt qu'exclure diverses valeurs partagées par différents pays et pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, selon les experts.

SOURCE Global Times

