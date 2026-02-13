HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 13 février 2026 /CNW/ - Organisé par Global Sources, le Global Sourcing Fair Vietnam revient pour sa quatrième édition du 22 au 24 avril 2026 au Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), à Hô Chi Minh-Ville. Il devrait accueillir plus de 12 000 acheteurs professionnels de plus de 120 pays et présenter plus de 500 fabricants vérifiés sur plus de 700 stands.

Une plateforme stratégique de vente directe

Le Global Sourcing Fair Vietnam 2026, un salon incontournable pour l'approvisionnement en Asie, se tiendra du 22 au 24 avril 2026 au SECC à Hô Chi Minh-Ville. (PRNewsfoto/Global Sources)

Le salon offre un environnement diversifié et évolutif en réunissant 70 % de fabricants basés au Vietnam et 30 % de fournisseurs de premier plan provenant de Chine continentale, de Corée du Sud, d'Inde, de Taïwan et de Hong Kong. Il convient de noter que l'édition de cette année s'annonce plus ambitieuse que jamais avec l'ajout de pavillons ASEAN provenant d'Indonésie, de Thaïlande, de Singapour et de Malaisie, garantissant ainsi une expérience d'approvisionnement régionale véritablement complète.

Fonctionnant selon un modèle direct d'usine, le salon permet aux acheteurs de s'engager directement avec les propriétaires d'usines et les principaux décideurs. Cette configuration garantit des produits 100 % prêts à l'exportation, une plus grande transparence des prix, une personnalisation plus rapide et la flexibilité nécessaire pour développer des partenariats à long terme afin de répondre à l'évolution des demandes mondiales en matière de vente au détail.

Le salon incontournable pour les produits tendance et très demandés

Le salon présente une large gamme de catégories de produits très demandés, aidant les acheteurs à diversifier leur approvisionnement et à saisir les tendances. Les participants peuvent découvrir plus de 40 000 produits tendance et prêts à l'exportation dans les domaines suivants :

Mode et accessoires : tissus et fournitures textiles, vêtements de mode, accessoires de mode et chaussures, vêtements de sport, sacs et bagages.

tissus et fournitures textiles, vêtements de mode, accessoires de mode et chaussures, vêtements de sport, sacs et bagages. Maison et cadeaux : meubles et décoration intérieure, articles ménagers, cadeaux et papeterie, cadeaux pour les fêtes et occasions spéciales, et fournitures artistiques et artisanales.

meubles et décoration intérieure, articles ménagers, cadeaux et papeterie, cadeaux pour les fêtes et occasions spéciales, et fournitures artistiques et artisanales. Électronique et appareils électroménagers : accessoires pour ordinateurs et ordinateurs portables, appareils électroniques mobiles et appareils électroniques intelligents pour la maison.

accessoires pour ordinateurs et ordinateurs portables, appareils électroniques mobiles et appareils électroniques intelligents pour la maison. NOUVEAU - Impression et emballage : concepts d'emballage personnalisés et prêts à la vente au détail pour mettre en valeur votre marque.

Soutien solide de l'industrie et approvisionnement rationalisé

Le GSFVN 2026 bénéficie du soutien des principales chambres de commerce et associations professionnelles internationales au Vietnam, notamment la Chambre de commerce australienne au Vietnam (AusCham), la Chambre de commerce espagnole (SCCV), l'Association des entreprises néerlandaises au Vietnam (DBAV), l'Association des entreprises américano-vietnamiennes (UVBA), la Chambre de commerce et d'industrie Brésil-Vietnam (BVC) et d'autres organisations industrielles de premier plan.

Pour les voyages d'approvisionnement du mois d'avril, le programme de mise en relation d'affaires individuelle du salon offre une solution directe, permettant d'organiser des réunions préprogrammées avec des propriétaires d'usines afin de nouer des partenariats à fort potentiel. La solide réputation de l'événement continue d'attirer des acheteurs VIP tels que MM Mega Market, Coppel, Birgma Asia, VHC Brands, Staple, Yoka Yo, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher et bien d'autres.

Participez au Global Sourcing Fair Vietnam 2026 : entrez en contact avec les meilleurs fournisseurs, découvrez des milliers de produits prêts à l'exportation et obtenez un avantage concurrentiel dans le domaine de l'approvisionnement mondial.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web ou nous contacter à l'adresse [email protected].

