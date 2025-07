Global Services Résidentiels s'installe à Boucherville avec un entrepôt de 2 000 pieds-carrés

« Plus qu'un produit, un service clé en main - renforcé par un nouvel entrepôt à Boucherville. »

BOUCHERVILLE, QC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Global Services Résidentiels étend son offre de services sur la Rive-Sud de Montréal grâce à une nouvelle succursale à Boucherville comprenant un entrepôt de 2000 pieds carrés. Cette expansion stratégique permet à l'entreprise de mieux servir sa clientèle existante et de répondre à la demande croissante du marché. L'entreprise, qui dessert déjà la Rive-Sud depuis 2019 depuis ses bureaux à Laval, améliore ainsi sa proximité avec ses clients en plus de se positionner plus intelligemment pour accomplir sa mission de desservir l'entièreté du Québec.

Pour faciliter et accélérer le service après-vente, Global Services Résidentiels a investi dans un nouvel espace. L'entrepôt permet un accès plus rapide aux machines et aux pièces nécessaires aux réparations et aux installations. L'entreprise se démarque ainsi dans une industrie souvent centrée sur le produit, en privilégiant une approche axée sur le service client complet, avant, pendant et après la vente.

« Chez Global Services Résidentiels, nous avons toujours privilégié une approche centrée sur le service client, plutôt que sur le produit seul. Que ce soit pour des travaux de climatisation, chauffage, isolation ou calfeutrage, l'ouverture de nos nouveaux bureaux à Boucherville et notre 2000pi2 d'entrepôt renforce notre engagement à offrir un service de qualité supérieure avant, pendant et après l'installation. Ça nous permet aussi d'élargir davantage le territoire desservie et nous rapproche de notre vision de servir le Québec au complet. » a déclaré Julien Cyr, président de la division.

Contactez Global Services Résidentiels dès aujourd'hui pour découvrir comment ils peuvent vous aider. Visitez leur site web à www.globalservicesresidentiels.com ou appelez-les pour en savoir plus sur leurs services et leur zone de couverture élargie.

Les avantages clés de cette nouvelle succursale incluent :

Proximité accrue: Une meilleure accessibilité pour les clients de l'Estrie, la Montérégie, Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec.

Une meilleure accessibilité pour les clients de l'Estrie, la Montérégie, Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec. Service plus rapide: Un entrepôt sur place permet des interventions plus rapides et efficaces.

Un entrepôt sur place permet des interventions plus rapides et efficaces. Offre de service complète: Une approche centrée sur le client avant, pendant et après la vente.

Après avoir ouvert sa nouvelle succursale à Boucherville en 2024, Global Services Résidentiels a entrepris des rénovations complètes des locaux. Près d'un an plus tard, ces travaux sont presque terminés, et l'entreprise est prête à accueillir ses clients. Cette expansion marque une étape importante dans la croissance de l'entreprise et son engagement envers la satisfaction de sa clientèle.

Global Services Résidentiels est une entreprise spécialisée en efficacité énergétique résidentielle, offrant des solutions clés en main pour améliorer le confort des foyers et réduire leur consommation d'énergie. De l'installation de thermopompes à l'isolation/calfeutrage en passant par les subventions gouvernementales, l'équipe accompagne les propriétaires à chaque étape de leur projet. Reconnue pour son professionnalisme, sa rapidité d'exécution et son approche centrée sur le client, Global Services Résidentiels s'impose comme un acteur de confiance dans le secteur de la rénovation éco-énergétique au Québec.

Régions desservies :

Lanaudière - Laurentides - Outaouais - Laval - Mauricie - Montréal - Montérégie - Estrie - Centre-du-Québec - Chaudière-Appalaches

SOURCE Global Services Résidentiels

Contact médias : Julien Cyr - [email protected]